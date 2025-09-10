Megdöbbentő dolog miatt kapott bírságot egy autós az esőben, ez bárkivel megtörténhet

Esik az eső, a sofőr be akarja állítani, hogy milyen időközönként töröljön az ablaktörlő, nem sokkal később pedig már a bírság befizetésén gondolkodhat. A karlsruhei bíróság ítélete alapján ez egy megtörtént eset – jelentették német lapok.

Meglepő dologért járhat bírság

Fotó: Csudai Sándor / Csudai Sándor

Egy sofőr az autójának középső érintőképernyőjén akarta beállítani a törlési intervallumokat. A kerületi bíróság 200 euróra (80 ezer forint) büntette, illetve egy hónapra eltiltotta a vezetéstől „elektronikus eszköz illegális használata" miatt. A felsőbíróság helybenhagyta ezt az ítéletet.

Ezért volt jogos a bírság

A bíróság szerint a beépített érintőképernyőket csak akkor szabad használni, ha erre egy gyors, az út- és időjárási viszonyokhoz igazított pillantás elegendő. Nem számít, hogy a képernyő segítségével milyen funkciók vezérelhetők, ha az alkalmas a vezető figyelmének elterelésére.

Az ítéletnek messzemenő következményei lehetnek: az érintőképernyők használatát jogilag hasonlóképpen kezelhetik a jövőben, mint a mobiltelefonokkal kapcsolatos szabálysértéseket.