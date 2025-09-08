Régen is voltak autósok, akik lázadtak a biztonsági öv ellen

A hasznos, a szükséges új iránt valóban nem mindig van érzékünk, s ha az előbbre látók végül is ránk kényszerítik azt — szinte két kézzel, görcsösen kapaszkodunk a poros múltba. Miért? Megszoktuk. És ennyi nekünk tökéletesen elég ahhoz, hogy a minket új utakra vezetőkben bosszantó ellenséget lássunk. Aki Brüsszelben, június 1-én nemcsak arra használta a szemét, hogy nézzen vele, hanem hogy lásson is, hamar rájött arra, hogy a belga fővárosban valami „rendkívüli” történhetett. Soha ennyi mérges tekintetű, zsörtölődő, udvariatlan gépkocsivezető nem ült a volán mögött! Mi bosszantotta ennyire fel a brüsszelieket? Semmi különös, csupán az történt, hogy ezen a vasárnapon lépett életbe a közlekedési miniszter rendelete, amely kimondta, hogy a gépkocsikban az első üléseken helyet foglalóknak — még városon belül is — biztonsági övét kell használniuk. Ez a hosszú időn át alaposan áttanulmányozott rendelet — amely a balesetek súlyosságát kívánja csökkenteni — tette az egyébként általában békés belga autósokat rosszkedvűvé.
Húsz évvel ezelőtt kezdődött. Biztonsági övvel felszerelve elsőnek egy svéd gyár autói futottak ki. Ezt akkor még legtöbben nem becsülték többre ügyes üzleti újításnál. A jót akaró feltaláló magyarázata csupán elnéző mosolyt fakasztott az oly gyakran túl magabiztos autósok ajkán. A gondolat új volt, eltért a megszokottól, gyors megértésre tehát valóban nem számíthatott. Közben az évek múlásával, az autópark rohamos növekedésével a közlekedési balesetek száma mindenütt ijesztően emelkedett. A szakemberek hamarosan észrevették, hogy a „csavart agyú” svéd újítónak igaza volt: a baleseteknél keletkező sérülések csökkentésének egyik igen eredményes eszköze a biztonsági öv használata lehet. A szakemberek első lépésként az illetékes hatóságokat keresték meg, amelyek, felismerve a lehetőségeket, mindenre kiterjedő, alapos tanulmányozást rendeltek el. Eredményeként egyöntetű vélemény született: a biztonsági öv használatát minél hamarabb kötelezővé kell tenni! De mivel ez előre várhatóan ellenvéleményt is kiválthatott (s ebben nem is volt hiány), a legtöbb országban — így Belgiumban is — a rendeletet csak fokozatosan vezették be.
Kezdetnek 1967-ben elrendelték, hogy a következő év júniusától csak olyan új kocsik kerülhetnek forgalomba, amelyek első két ülésénél az övék felerősítéséhez szükséges kapcsok már be vannak építve;
1971-ben pedig csakis olyan kocsi kaphatott rendszámot, amelyet biztonsági övvel már gyárilag felsereitek. Ezek az „előrendeletek” akkor még csak az autógyárakat érintették. Maga a „mindenható” vezető egyelőre még megkímélt „törvényen kívüli lovag” volt. Az öv használata ekkor még nem kötelező. De... szinte hihetetlen, már akkor is akadtak „úttörők”, akik, szégyenlősen ugyan, de néha-néha már — a többség lenéző mosolyától kísérve — bekötötték magukat. Még ugyanebben az esztendőben a sajtó, a rádió és a tv útján megkezdődött a hivatalos „sulykolás”. Ez persze kezdetben nem sok hívőre talált. A világosan bizonyító számadatok, példák szinte bosszantották a magukat mindig tökéletesnek képzelő autósokat. — Szabad ember vagyok! Magammal azt csinálok, ami jólesik! — hangoztatták úton-útfélen a szabadság fogalmát erretájt már annyi más esetben is meglehetős furcsán értelmező titánok. — Magaddal azt csinálsz, amit akarsz, de a közösségben rajtad kívül még más is akad, aki felett nem te rendelkezel! — felelt erre az államhatóság, és főleg a társadalom, amelynek a modem kor hősködő autóshada egyre elviselhetetlenebb anyagi és erkölcsi terhet jelentett. Ez az elméleti vita Belgiumban egészen mostanáig. 1975. június 1-ig tartott… Mint látjuk,
a belga hatóságoknak nyolc esztendőre volt szükségük ahhoz, hogy a biztosítóöv kötelező használatát bevezessék.
Közben a hátunk mögött hagyott években az utak egyre nagyobb étvággyal falták áldozataikat. Belgiumban évente átlagosan 100 ezerre tehető a közlekedési balesetekből eredően kisebb-nagyobb sérülést szenvedők száma — s a balesetek közül átlag 3000 halálos kimenetelű. A vizsgálatok azt is kimutatták, hogy például 1973-ban a közlekedési balesetek több mint kétharmada lakott területen történt. Mit jelent ez? Világosan annyit, hogy az elhunytak vagy sérültek nagy részét a baleset a városokban engedélyezett 60 km-es vagy még kisebb sebesség mellett érte! Ebből nem volt nehéz a végkövetkeztetést levonni és abból kiindulni. Volt olyan halálos baleset is, amely a szerencsétlen áldozatot 30 (!!) km-es sebességgel történő összeütközés közben érte. Ha az áldozatok ezekben az esetekben használták volna a biztonsági övét, akkor az anyagi károkon kívül más baj nem érte volna őket. A ma használatban levő övek — a tudományos vizsgálatok szerint — 90 km-es sebességig tökéletesen védik a balesetet szenvedő autóst, így az ütközés pillanatában — amelyet jóformán minden esetben erős fékezés előz meg — a jármű csak igen ritkán halad a 90 km -es sebesség felett. Tehát a sérülés az öv viselésével igenis elkerülhető! Mikor kötelező Belgium ban a biztonsági öv viselése? A felelet erre roppant egyszerű: a gépjárműben elöl ülőknek mindenütt és mindenkor!
Kivételek azonban mégis vannak, mégpedig hat esetben:
A védőöv kötelező viselése mellett, ugyancsak június 1-én, egy másik rendelet is életbe lépett. Ez minden kivétel nélkül kimondja, hogy az első üléseken 12 éven aluli gyermek nem utazhat — még a szülők ölében ülve sem! Ennyi, úgy hisszük, elég arra, hogy olvasóink megértsék a derék brüsszeliek m ai morcos kedvét. Még az sem vigasztalja őket, hogy mindezek a szigorú rendeletek a külföldiekre is — természetesen esetenként másképpen — vonatkoznak. A kormány viszont ezzel a haraggal valóban nem törődik. Az új kor emberével a legtöbb országban másképpen nem lehet megértetni, hogy minden eszközt fel kell használni a közlekedési balesetek már minden elképzelést felülmúló számának csökkentésére. És néha még „imádott” gyermekünknek is odalegyintünk, ha nem érti a jó szót. De nehéz is az emberek javát szolgálni!