Régen is voltak autósok, akik lázadtak a biztonsági öv ellen

A hasznos, a szükséges új iránt valóban nem mindig van érzékünk, s ha az előbbre látók végül is ránk kényszerítik azt — szinte két kézzel, görcsösen kapaszkodunk a poros múltba. Miért? Megszoktuk. És ennyi nekünk tökéletesen elég ahhoz, hogy a minket új utakra vezetőkben bosszantó ellenséget lássunk. Aki Brüsszelben, június 1-én nemcsak arra használta a szemét, hogy nézzen vele, hanem hogy lásson is, hamar rájött arra, hogy a belga fővárosban valami „rendkívüli” történhetett. Soha ennyi mérges tekintetű, zsörtölődő, udvariatlan gépkocsivezető nem ült a volán mögött! Mi bosszantotta ennyire fel a brüsszelieket? Semmi különös, csupán az történt, hogy ezen a vasárnapon lépett életbe a közlekedési miniszter rendelete, amely kimondta, hogy a gépkocsikban az első üléseken helyet foglalóknak — még városon belül is — biztonsági övét kell használniuk. Ez a hosszú időn át alaposan áttanulmányozott rendelet — amely a balesetek súlyosságát kívánja csökkenteni — tette az egyébként általában békés belga autósokat rosszkedvűvé.

Ma is akadnak ellenzői, pedig a biztonsági öv életet ment

Amikor még újdonság volt a biztonsági öv

Húsz évvel ezelőtt kezdődött. Biztonsági övvel felszerelve elsőnek egy svéd gyár autói futottak ki. Ezt akkor még legtöbben nem becsülték többre ügyes üzleti újításnál. A jót akaró feltaláló magyarázata csupán elnéző mosolyt fakasztott az oly gyakran túl magabiztos autósok ajkán. A gondolat új volt, eltért a megszokottól, gyors megértésre tehát valóban nem számíthatott. Közben az évek múlásával, az autópark rohamos növekedésével a közlekedési balesetek száma mindenütt ijesztően emelkedett. A szakemberek hamarosan észrevették, hogy a „csavart agyú” svéd újítónak igaza volt: a baleseteknél keletkező sérülések csökkentésének egyik igen eredményes eszköze a biztonsági öv használata lehet. A szakemberek első lépésként az illetékes hatóságokat keresték meg, amelyek, felismerve a lehetőségeket, mindenre kiterjedő, alapos tanulmányozást rendeltek el. Eredményeként egyöntetű vélemény született: a biztonsági öv használatát minél hamarabb kötelezővé kell tenni! De mivel ez előre várhatóan ellenvéleményt is kiválthatott (s ebben nem is volt hiány), a legtöbb országban — így Belgiumban is — a rendeletet csak fokozatosan vezették be.

1971-ben pedig csakis olyan kocsi kaphatott rendszámot, amelyet biztonsági övvel már gyárilag felsereitek. Ezek az „előrendeletek” akkor még csak az autógyárakat érintették. Maga a „mindenható” vezető egyelőre még megkímélt „törvényen kívüli lovag” volt. Az öv használata ekkor még nem kötelező. De... szinte hihetetlen, már akkor is akadtak „úttörők”, akik, szégyenlősen ugyan, de néha-néha már — a többség lenéző mosolyától kísérve — bekötötték magukat. Még ugyanebben az esztendőben a sajtó, a rádió és a tv útján megkezdődött a hivatalos „sulykolás”. Ez persze kezdetben nem sok hívőre talált. A világosan bizonyító számadatok, példák szinte bosszantották a magukat mindig tökéletesnek képzelő autósokat. — Szabad ember vagyok! Magammal azt csinálok, ami jólesik! — hangoztatták úton-útfélen a szabadság fogalmát erretájt már annyi más esetben is meglehetős furcsán értelmező titánok. — Magaddal azt csinálsz, amit akarsz, de a közösségben rajtad kívül még más is akad, aki felett nem te rendelkezel! — felelt erre az államhatóság, és főleg a társadalom, amelynek a modem kor hősködő autóshada egyre elviselhetetlenebb anyagi és erkölcsi terhet jelentett. Ez az elméleti vita Belgiumban egészen mostanáig. 1975. június 1-ig tartott… Mint látjuk,

Közben a hátunk mögött hagyott években az utak egyre nagyobb étvággyal falták áldozataikat. Belgiumban évente átlagosan 100 ezerre tehető a közlekedési balesetekből eredően kisebb-nagyobb sérülést szenvedők száma — s a balesetek közül átlag 3000 halálos kimenetelű. A vizsgálatok azt is kimutatták, hogy például 1973-ban a közlekedési balesetek több mint kétharmada lakott területen történt. Mit jelent ez? Világosan annyit, hogy az elhunytak vagy sérültek nagy részét a baleset a városokban engedélyezett 60 km-es vagy még kisebb sebesség mellett érte! Ebből nem volt nehéz a végkövetkeztetést levonni és abból kiindulni. Volt olyan halálos baleset is, amely a szerencsétlen áldozatot 30 (!!) km-es sebességgel történő összeütközés közben érte. Ha az áldozatok ezekben az esetekben használták volna a biztonsági övét, akkor az anyagi károkon kívül más baj nem érte volna őket. A ma használatban levő övek — a tudományos vizsgálatok szerint — 90 km-es sebességig tökéletesen védik a balesetet szenvedő autóst, így az ütközés pillanatában — amelyet jóformán minden esetben erős fékezés előz meg — a jármű csak igen ritkán halad a 90 km -es sebesség felett. Tehát a sérülés az öv viselésével igenis elkerülhető! Mikor kötelező Belgium ban a biztonsági öv viselése? A felelet erre roppant egyszerű: a gépjárműben elöl ülőknek mindenütt és mindenkor!