2,5 másodperc alatt százon – brutális BMW érkezik Debrecenből

A BMW szívesen kommunikál jövőbeli termékeiről, öt tanulmányon át tartott, mire az első Neue Klasse műszaki alapra épülő személyautó hivatalosan is bemutatkozott, és közben azért bőven voltak információk az álcázott prototípusokról is. Azonban az igazán nagy durranásokat általában az utolsó pillanatig titokban tartják – most se ők árulkodtak, hanem a CATL akkumulátorgyár, amely debreceni üzeme kapcsán adott közre néhány számot új termékéről.

Ez az iX3 50 xDrive, de pár hónappal később érkezik a BMW iX3 M - aminek a számait egy CATL sajtóközleményben olvashatjuk

Fotó: BMW

Fürgén szedi a lábát a BMW iX3 M, ha rá vonatkoznak ezek a számok

Pár hónapon belül indul a termelés a CATL gyárában, az akkumulátorokat a BMW, Stellantis és Volkswagen vásárolja meg. A sajtóközleményben felsorolják, hogy a Shenxing Pro akkumulátor az első 200 000 km alatt 9%-os kapacitásvesztéssel bír, 10 perc alatt 478 km megtételére elég energiát lehet bele tölteni, -20°C-os hőmérsékleten is képes 10 perc alatt 410 km-re elég energiát vételezni. De van egy furcsa félmondat is, idézzük:

„830 kW teljesítményével 0-100 km/órára mindössze 2,5 másodperc alatt gyorsul, még 20 százalékos töltöttségi állapotban (SOC) is”

Aktuálisan se a Stellantis, se a Volkswagen kínálatában nem tudunk olyan villanyautóról, ami egyáltalán hasonló dolgokra lenne képes, ellenben itt a vadonatúj BMW iX3-as, aminek lesz M-es változata is. Ahogy azt korábban már elárulták, a villanymotoros M-es autók négy hajtómotoros összkerékhajtást kapnak a menetdinamikai képességek maximalizálása érdekében, szóval az említett 830 kW, azaz 1129 lóerő nem is olyan égből kapott szám, a 2,5 másodperces 0-100 km/óra gyorsulás is elfogadható – a 711 lóerős Porsche 911 Turbo S tudja ezt.

