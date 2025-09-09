Videón a nap lúzere: így áztatta el 60 milliós BMW-jét a béna sofőr

A lengyelországi Wloclawek városában a tűzoltók már rutinból járnak a Plocka utcai kikötőbe, egy hónappal ezelőtt egy Opel Astrát kellett kihúzniuk a Visztula folyóból, most egy BMW 7-es sorozattal kellett megbirkózniuk. A német luxusautó sofőrje jetskijét akarta vízre bocsátani, azonban nem fékezett időben, és autója belecsúszott a folyóba, majd elmerült.

Nem lépett időben a fékre, a Visztulában végezte a BMW 7-es

Fotó: Wloclawek 112Info

Személyi sérülés nem történt, a BMW 7-es totálkáros

Ahogy az ilyenkor lenni szokott, a sofőr nem úszta meg szárazon, de kijutott a partra. Autója menthetetlen, a javítási költségek meghaladják az értékét. A helyi önkéntes tűzoltók oldalán számos képet találnak a mentésről.

