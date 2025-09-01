Száguldó festmény: a koreai mester átalakított egy autót egy műalkotássá

A szeptember elején megrendezésre kerülő Frieze Seoul 2025 művészeti fesztiválon 30 ország 120 galériája állít ki, és ott lesz főtámogatóként a BMW is, akik a legújabb Art Carjukat mutatják meg az érdeklődőknek. A BMW i7-es luxuslimuzinból az 1942-ben Sariwon-ban (ma Észak-Korea) született Lee Kun-Yong készített gördülő műalkotást azzal, hogy a Bodyscapes nevű sorozatának stílusában álmodta meg az autó festését.

Szokatlan látvány a művészi BMW i7-es

Fotó: LEE MYUNG JAE / BMW

Furcsa látvány a művészi festés az egyébként sportosan elegáns BMW i7-esen

Az absztrakt művész szeptember 4-én a meghívottak előtt élőben készíti el legújabb alkotását, amelynek a témája a mobilitás lesz. A BMW két évfordulót is ünnepel az Artistically designed BMW i7 by Lee Kun-Yong alkotással, az Art Car program 50 évvel ezelőtt indult, a koreai BMW forgalmazót 30 évvel ezelőtt hozták létre. Dél-Korea a BMW 5. legnagyobb piaca, 2023 és 2024 során a legnagyobb darabszámot realizáló importmárka volt, van egy helyi fejlesztőközpontja a bajoroknak. 2014-ben nyitottak meg egy 300 000 négyzetméteren elterülő vezetéstechnikai pályát és autós élményközpontot, amelynek azóta már több mint 1,5 millió látogatója volt.

