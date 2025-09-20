Hírlevél

Cars at the Capital

Halálos baleset árnyékolta be a legendás BMW M1 Art Car kiállítását

Egy washingtoni rendezvényre szállították Andy Warhol M1 Art Car-ját, kirakodás közben történt a halálos baleset. Nem a BMW szervezte a szállítást.
A Hagerty Drivers Foundation szervezésében idén szeptember 17-23 között tartották volna a Cars at the Capital elnevezésű pop-up autókiállítást a washingtoni National Mall parkban, amely során megvilágított üvegdobozokban állítanak ki klasszikus autókat az USA ikonikus épületei előtt. Erre a rendezvényre sorra érkeztek az autók, azonban az Andy Warhol által 1979-ben mindössze 28 perc alatt megfestett BMW M1 Art Car kirakodása közben baleset történt.

Az Andy Warhol által megfestett BMW M1 Art Car parkol egy utcán
Egy kiállításra vitték a BMW M1 Art Car-t, a kirakodásnál történt a halálos baleset
Fotó: BMW

A csörlő hibája miatt szabadult el a BMW M1 Art Car

Az első hírek alapján a hátrabillentett utánfutóban – alacsony hasmagasságú autóknál szükség van az ilyen speciális megoldásokra - az autót a helyén tartó csörlő hibája miatt elszabadult a a sportkocsi, és rágurult a kirakodással foglalkozó sofőrre. A többi klasszikus autó kirakodásával foglalkozó ember sietett a társuk segítségére, azonban még a gyorsan a helyszínre mentőegységek se tudták a férfi életét megmenteni. Ezek után a szervezők törölték a 2025-ös Cars at the Capitol rendezvényt.
 

 

 

