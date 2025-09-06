Ember és gép szimbiózisa – ezt kínálja az első magyar BMW – galéria

A tradicionális európai autógyártók közül a BMW kezelte legjobban az elektromos autózás témakörét, a még ma is formabontónak számító i3-assal olyan akkumulátoros-elektromos autót dobott piacra, amivel sokakat meggyőzött a technológia előnyeiről. Aztán egy kicsit visszafogták magukat a bajorok, és beálltak azon gyártók közé, akik a benzin- dízel és plug-in hibrid hajtás alternatívájaként kínálta az akkumulátoros-elektromos hajtást. Most pedig előzni kezdenek.
Öt évvel ezelőtt már látni lehetett, merre tart az autóipar: elektromos hajtás, digitális szolgáltatások, fenntarthatóság és vezetőtámogató rendszerek terén akkora mértékű ugrás volt várható, hogy azt nem tudták volna lekövetni egyszerű generációváltásokkal. A BMW megoldása az lett, hogy tiszta lappal indulva elkészítették a Neue Klasse műszaki alapot, amely reményük szerint mércét jelent majd a következő években. Nem aprózzák el a piaci bevezetést, hiszen a legnagyobb értékesítéssel bíró modellekkel kezdenek, az iX3-as középkategóriás szabadidő-autó gyártása még az idén megindul Debrecenben, jövőre pedig csatlakozik ehhez az i3-as személyautó. A villanyautók megjelenését egyébként rövid távon belül az egész kínálat átveszi, modellfrissítések és -váltások során a következő három év alatt a várhatóan jól fogyó villanyautókhoz igazodik majd a BMW egész kínálata.
Letisztult a megjelenés, mindent az alacsony légellenállásnak rendeltek alá, de azért hangsúlyosak a kerekek, megtartották a márkajellegzetességnek számító részleteket. Lemondtak a krómról, a kocsi elején fénnyel helyettesítik a díszeket, a vesék formája keskeny és magas, hogy hangsúlyozza az arányokat. Kívül- és belül is animációk üdvözlik a használót. Teljesen új élményre számíthatnak az utasok, amelynek része a fel-a-fejjel kijelzőt kiváltó Panoráma iDrive kijelző a szélvédő alsó peremén. Nem csak a vezető, de minden utas látja az itt megjelenő információkat, így nem kell a vezetőt zavarni kérdésekkel, de azért ott a trapéz alakú központi érintőképernyő is. A BMW X verziószámú operációs rendszere új szolgáltatásokat nyújt annak köszönhetően, hogy a korábbinál hússzor (!) nagyobb számítási kapacitással dolgozik; teljesen új az elektromos rendszer felépítése, mélyrehatóan lehet majd szoftverfrissítésekkel frissíteni az iX3 tudását. A korábbinál jobban személyre szabható a belső megjelenése, hiszen nem csak a hangulatvilágítást, de ahhoz passzolóan a digitális grafikát is lehet majd módosítani.
De nem csak a digitális élménnyel foglalkoztak a fejlesztők, a vezetési élményt is legalább olyan fontosnak tartották. Ennek érdekében különösen merev kerékcsapágyakat és a lengéscsillapítóknál hidraulikus ütközőbakokat használnak a felfüggesztésben, a két hajtómotoros iX3 50 xDrive esetén 49/51% a tengelyek közötti tömegeloszlás. A hatodik generációs BMW elektromos hajtás 800 voltos nagyfeszültségű rendszerrel dolgozik, ami 400 kW-os villámtöltést tesz lehetővé – megfelelő töltőoszlopon 10 perc alatt 372 km-nyi energia vételezhető. A fedélzeti töltő kétirányú, azaz energiaforrásként vagy hálózati energiatárolóként is használható az autó.
A BMW iX3 karosszériája 4782 mm hosszú, 1895 mm széles és 1635 mm magas, a tengelytávolság 2897 mm. A kocsi orrában 58 literes tárolót alakítottak ki, a két üléssor mögött 520 literes csomagtérnek maradt hely, támladöntés után 1750 literes a raktér, a terhelhetőség 540 kg. Előre 167 LE/255 Nm, hátra 326 LE/435 Nm teljesítményű hajtómotort szerelnek az iX3 50 xDrive esetén, a rendszerteljesítmény 469 LE/645 Nm. Ez a 2285 kg tömegű karosszériát 4,9 másodperc alatt gyorsítja 100 km/órás tempóra, a végsebesség elektronikusan korlátozott 210 km/óra. A szerkezeti tartóelemként beépített lítium-ion akkumulátor nettó 108,7 kWh kapacitású, ez felszereltségtől függően 679-805 km-es szabványos hatótávolságot tesz lehetővé. Az autó az esetek 98%-ban képes fékenergia-visszatermeléssel intézni a lassítást, előre 330, hátra 345 mm átmérőjű féktárcsákat szerelnek egy dugattyús nyergekkel. A terepjárásnál fontos adatokat is megadták, de azért ne legyenek illúzióink, a BMW iX3-assal jobb nem elhagyni az épített utakat:
a hasmagasság 176 mm, a gázlómélység 40 centi (legfeljebb 5 km/órás tempónál), az első terepszög 18,6°, a rámpaszög 15,9°, a hátsó terepszög 20,2°.
A 225/45 R20-as abroncsok és a felnik miatt azonban már tanácsos padka mellé parkolásnál is vigyázni.
A BMW iX3 esetén az egész beszállítói láncot is átalakították a megújuló energia használatára és a körforgásos gazdaságra, az új autó tömegének harmada megújuló forrásból származik. A debreceni BMW gyár normál esetben teljes egészében megújuló energiával üzemel. A termelés során nagyobb CO2-terhelést figyelembe véve az európai áramtermelési átlaggal számolva 21 500 km után éri utol CO2-terhelés tekintetében belső égésű motorral szerelt társát az iX3, teljesen megújuló forrásból származó árammal üzemeltetve már 17 500 km után elérkezik ez a pont. Ebben nagy szerepe van annak, hogy az elődhöz képest 20%-kal csökkentették az energiafelhasználást.