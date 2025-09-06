Ember és gép szimbiózisa – ezt kínálja az első magyar BMW – galéria

A tradicionális európai autógyártók közül a BMW kezelte legjobban az elektromos autózás témakörét, a még ma is formabontónak számító i3-assal olyan akkumulátoros-elektromos autót dobott piacra, amivel sokakat meggyőzött a technológia előnyeiről. Aztán egy kicsit visszafogták magukat a bajorok, és beálltak azon gyártók közé, akik a benzin- dízel és plug-in hibrid hajtás alternatívájaként kínálta az akkumulátoros-elektromos hajtást. Most pedig előzni kezdenek.

Fénnyel váltották le a krómot elöl, letisztult, de nem jellegtelen a BMW új formavilága

Fotó: Fabian Kirchbauer / BMW

Öt évvel ezelőtt már látni lehetett, merre tart az autóipar: elektromos hajtás, digitális szolgáltatások, fenntarthatóság és vezetőtámogató rendszerek terén akkora mértékű ugrás volt várható, hogy azt nem tudták volna lekövetni egyszerű generációváltásokkal. A BMW megoldása az lett, hogy tiszta lappal indulva elkészítették a Neue Klasse műszaki alapot, amely reményük szerint mércét jelent majd a következő években. Nem aprózzák el a piaci bevezetést, hiszen a legnagyobb értékesítéssel bíró modellekkel kezdenek, az iX3-as középkategóriás szabadidő-autó gyártása még az idén megindul Debrecenben, jövőre pedig csatlakozik ehhez az i3-as személyautó. A villanyautók megjelenését egyébként rövid távon belül az egész kínálat átveszi, modellfrissítések és -váltások során a következő három év alatt a várhatóan jól fogyó villanyautókhoz igazodik majd a BMW egész kínálata.

Minden utas látja a fel-a-fejjel kijelzőt kiváltó Panoráma iDrive kijelzőt

Fotó: Fabian Kirchbauer / BMW

Ahogy a technikánál, megjelenés terén is egy egész generációt átugrott a BMW

Letisztult a megjelenés, mindent az alacsony légellenállásnak rendeltek alá, de azért hangsúlyosak a kerekek, megtartották a márkajellegzetességnek számító részleteket. Lemondtak a krómról, a kocsi elején fénnyel helyettesítik a díszeket, a vesék formája keskeny és magas, hogy hangsúlyozza az arányokat. Kívül- és belül is animációk üdvözlik a használót. Teljesen új élményre számíthatnak az utasok, amelynek része a fel-a-fejjel kijelzőt kiváltó Panoráma iDrive kijelző a szélvédő alsó peremén. Nem csak a vezető, de minden utas látja az itt megjelenő információkat, így nem kell a vezetőt zavarni kérdésekkel, de azért ott a trapéz alakú központi érintőképernyő is. A BMW X verziószámú operációs rendszere új szolgáltatásokat nyújt annak köszönhetően, hogy a korábbinál hússzor (!) nagyobb számítási kapacitással dolgozik; teljesen új az elektromos rendszer felépítése, mélyrehatóan lehet majd szoftverfrissítésekkel frissíteni az iX3 tudását. A korábbinál jobban személyre szabható a belső megjelenése, hiszen nem csak a hangulatvilágítást, de ahhoz passzolóan a digitális grafikát is lehet majd módosítani.