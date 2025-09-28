Elképesztő belülről a debreceni BMW-gyár!

Normál esetben megújuló energiával üzemel a BMW gyár

Nem csak az elsőként itt készülő autó, az akkumulátoros-elektromos iX3-as környezetbarát, de maga a gyártási folyamat is, amely normál esetben teljes egészében megújuló energiával történik. Előfordulhat, hogy szélsőséges időjárás esetén azért még vissza kell nyúlni a hagyományos erőművekben készült áramhoz, de úgy méretezték a rendszert, hogy ez tényleg csak ritkán fordulhasson elő.