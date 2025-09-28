Hírlevél

Rendkívüli

BMW

Elképesztő belülről a debreceni BMW-gyár!

Az új autógyárra mindannyian büszkék lehetünk. A debreceni BMW-üzem lenyűgöző!
Nagyszabású, ünnepélyes megnyitót tartott a BMW Debrecenben, ahol testközelből is megcsodálhattuk a gyártó vadonatúj, több szempontból is különleges modelljét, az iX3-ast. Azonban nem csak késztermék, hanem maga a gyár is érdekes. A BMW szerint a debreceni egység a legmodernebb a teljes gyártási hálózatban. Mutatjuk!

A debreceni BMW gyár légi felvételen.
Madártávlatból a debreceni BMW gyár, előtérben az új autók minőségellenőrzésére szolgáló tesztpálya
Fotó: BMW

 

Galéria: Átadták a debreceni BMW gyárat
Fotó: BMW
1/9
Milan Nedeljković, a BMW-csoport igazgatótanácsának gyártásért felelős tagja és Hans-Peter Kemser, a debreceni gyár igazgatója az új iX3-assal. A termelés felfuttatása után évi 150 000 autó gördülhet le a gyártósorokról

Normál esetben megújuló energiával üzemel a BMW gyár

Nem csak az elsőként itt készülő autó, az akkumulátoros-elektromos iX3-as környezetbarát, de maga a gyártási folyamat is, amely normál esetben teljes egészében megújuló energiával történik. Előfordulhat, hogy szélsőséges időjárás esetén azért még vissza kell nyúlni a hagyományos erőművekben készült áramhoz, de úgy méretezték a rendszert, hogy ez tényleg csak ritkán fordulhasson elő.

Galéria: BMW gyár Debrecen
Fotó: BMW
1/199
BMW gyár Debrecen

 

 

