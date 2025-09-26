Amíg az iX3 villanymotoros, a nagytestvér BMW X5-ös ötféle hajtással készül

Az évtized elején még azt ígérte a BMW, hogy 2025-ben elkezdi a tüzelőanyagcellás-elektromos (értsd hidrogénnel tankolható) autó sorozatgyártását, ehelyett most csak egy újabb ígéretet kaptunk: 2028-tól lesz megvásárolható a BMW iX5 Hydrogen. Addigra lezajlik a 2027-ben esedékes generációváltás az X5-ös modellnél, a Neue Klasse műszaki alapot használó új modellnél a benzines (lágyhibrid), dízel (lágyhibrid) plug-in hibrid és akkumulátoros-elektromos hajtás alternatívájaként jelenik meg a hidrogénnel üzemelő tüzelőanyagcellás változat – ez a technológia semleges megközelítés. Ezek után kíváncsian várjuk, hogy az ugyanerre a Neue Klasse alapra épülő debreceni BMW iX3-asnál vajon lesz-e idővel alternatívája az akkumulátoros-elektromos hajtásnak.

Jól látszik a BMW iX5 Hydrogen küszöbje alatt gáztartályokat védő burkolat

Fotó: Fabian Kirchbauer / BMW

Erősen elmaszkolt formában ismerjük meg a következő BMW iX5-öst

Közreadták az első fényképeket és videót a sorozatgyártásúnak ígért BMW iX5 Hydrogen-ről, azért olyan erős még az álcázás, mert van még két év az érkezésig, addig még a jelenlegi X5 generációt árulják. A most legyártott prototípusokkal világszerte tesztelik majd az új technológiát, így a piaci rajtnál már remélhetőleg nem lesznek gyermekbetegségek. Arról nem is beszélve, hogy a következő három évben még jelentős fejlesztések várhatóak a hidrogén-infrastruktúrában (maga a BMW is több száz millió eurót különít el erre a célra a HyMoS Hydrogen Mobility at Scale támogatásával), ami nagyban megkönnyíti majd a technológia elfogadását a piac részéről.

Menetdinamikai szempontból nem jelent hátrányt a tüzelőanyagcellás-elektromos hajtás

Fotó: Fabian Kirchbauer / BMW

Az első hidrogénnel üzemelő BMW-prototípust 1979-ben építették, majd 2000-ben a 7-es sorozat alapján készítettek hidrogént belső égés motorban elégető prototípusokat. A bajorok 2014-ben váltottak tüzelőanyag-cellára, a Toyota rendszerét építették be egy 5-ös sorozatba, majd 2021-ben készítettek egy kisebb flottányi iX5 Hydrogen-t, amely kapcsán a 2025-ös céldátumot tűzték ki. Most, 2025 végén 2028-at jelölték meg a sorozatgyártásnak, ami annyiból hihetőnek tűnik, hogy a BMW-Toyota kooperációban fejlesztett új tüzelőanyagcella-generáció próbagyártása már elindult (az álcázott prototípusok számára).