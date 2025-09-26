Amíg az iX3 villanymotoros, a nagytestvér BMW X5-ös ötféle hajtással készül

Az évtized elején még azt ígérte a BMW, hogy 2025-ben elkezdi a tüzelőanyagcellás-elektromos (értsd hidrogénnel tankolható) autó sorozatgyártását, ehelyett most csak egy újabb ígéretet kaptunk: 2028-tól lesz megvásárolható a BMW iX5 Hydrogen. Addigra lezajlik a 2027-ben esedékes generációváltás az X5-ös modellnél, a Neue Klasse műszaki alapot használó új modellnél a benzines (lágyhibrid), dízel (lágyhibrid) plug-in hibrid és akkumulátoros-elektromos hajtás alternatívájaként jelenik meg a hidrogénnel üzemelő tüzelőanyagcellás változat – ez a technológia semleges megközelítés. Ezek után kíváncsian várjuk, hogy az ugyanerre a Neue Klasse alapra épülő debreceni BMW iX3-asnál vajon lesz-e idővel alternatívája az akkumulátoros-elektromos hajtásnak.
Közreadták az első fényképeket és videót a sorozatgyártásúnak ígért BMW iX5 Hydrogen-ről, azért olyan erős még az álcázás, mert van még két év az érkezésig, addig még a jelenlegi X5 generációt árulják. A most legyártott prototípusokkal világszerte tesztelik majd az új technológiát, így a piaci rajtnál már remélhetőleg nem lesznek gyermekbetegségek. Arról nem is beszélve, hogy a következő három évben még jelentős fejlesztések várhatóak a hidrogén-infrastruktúrában (maga a BMW is több száz millió eurót különít el erre a célra a HyMoS Hydrogen Mobility at Scale támogatásával), ami nagyban megkönnyíti majd a technológia elfogadását a piac részéről.
Az első hidrogénnel üzemelő BMW-prototípust 1979-ben építették, majd 2000-ben a 7-es sorozat alapján készítettek hidrogént belső égés motorban elégető prototípusokat. A bajorok 2014-ben váltottak tüzelőanyag-cellára, a Toyota rendszerét építették be egy 5-ös sorozatba, majd 2021-ben készítettek egy kisebb flottányi iX5 Hydrogen-t, amely kapcsán a 2025-ös céldátumot tűzték ki. Most, 2025 végén 2028-at jelölték meg a sorozatgyártásnak, ami annyiból hihetőnek tűnik, hogy a BMW-Toyota kooperációban fejlesztett új tüzelőanyagcella-generáció próbagyártása már elindult (az álcázott prototípusok számára).
Utóbbi nagy újítása, hogy az áramfejlesztő egységgel egy egységbe kerül beépítésre a töltő- és teljesítményelektronika is, ráadásul mindez a korábbinál kisebb méretben valósul meg, tehát könnyebb az autón belül elhelyezni a technikát. A Neue Klasse műszaki alapot felkészítették a hidrogéntartályok fogadására, így várhatóan az eddigi 6 helyett már akár 10 kg hidrogént is tud majd tankolni az iX5 Hydrogen, ami a hatékonysági fejlesztésekkel együtt akár 1000 km-es hatótávolságot is biztosíthat. Pontos számok csak később lesznek. Az álcázott prototípusokkal Németország és Franciaország útjain – a meglévő hidrogén-töltőállomások környékén – lehet majd először találkozni, később más országokban és kontinenseken is megjelennek majd a 2028-as BMW iX5 Hydrogen prototípusok.