Újra bukósisak nélkül használható robogót készít a BMW – galéria

Huszonöt évvel ezelőtt dobta piacra a BMW Motorrad a jellegzetes C1-es robogóját, amelynek különlegessége a vezetőt védő utascella volt, aminek köszönhetően mellőzni lehet a bukósisakot – de megköveteli a biztonsági öv használatát. Valami hasonlót ígér a Müncheni Autószalonon bemutatkozó Vision CE tanulmány, amely komoly bukókerettel egészíti ki a márka gerenda-felépítésű elektromos robogóját.

Kiegészítőkkel lehet egyedivé tenni a BMW biztonsági cellával ellátott elektromos robogóját

Fotó: BMW

Masszív, alumíniumcsövekből szerkesztett bukókeret védi a vezetőt vész esetén, csípőmagasságban oldalsó támaszok is vannak, négypontos biztonsági öv hivatott a védett zónán belül tartani az embert. Jogilag tehát nincs szükség a bukósisak használatára, azonban melegen ajánlott. Amíg negyed évszázaddal ezelőtt még volt szélvédő és tető is, addig a modern változatnál ezek a tételek legfeljebb tartozékként lesznek elérhetőek, tehát menetszél- illetve csapadék elleni védelmet meg kell oldania a BMW Vision CE vezetőjének.

A magas építés ellenére alacsony tömegközéppontot eredményez az akkumulátoros-elektromos hajtás

Fotó: BMW

Kismillió kiegészítővel lehet kismillió változata a BMW Vision CE-nek

Jelenleg tanulmány-stádiumban van a jármű, ami az eddigi tapasztalatok alapján azt jelenti, hogy úgy másfél év múlva érik megvásárolható, rendszámozható robogóvá a jármű. A formatervezők elképzelése szerint gyári kiegészítőkkel lehet majd az egyedi igényekhez alakítani a járművet, az egyszerű városi járműtől a korlátozott mértékben terepjárásra is képes túragépig terjed a spektrum, közben számtalan csomagszállítási megoldással – érdekes módon az ételfutár-változattal adósok maradtak a BMW Motorrad tervezői. A sajtóanyagban még szó van egyensúlyozó funkcióról is, de azért a jól bevált lábtámasz is rendelkezésre áll.

