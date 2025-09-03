Neki köszönhetjük a VW Bogarat!

A csehországi szudétanémet vidéken fekvő Maffersdorfban (ma: Vratislavice nad Nisou) született Ferdinand Porsche, aki ugyan bádogosnak tanult, de érdeklődését az akkor még gyermekcipőben járó elektromosság kötötte le. Az ipariskola után Egger Béla bécsi üzemében, az Egyesült Villanyossági Részvénytársaságnál talált munkát, ahol huszonkét évesen már részlegvezetővé léptették elő. Nem sokkal később Ludwig Lohner udvari kocsigyártó vállalkozásához került, itt építette első, három lóerős villanyautóját. A jármű a maga korában kiemelkedő teljesítményre volt képes: az 1899-es berlini autókiállításon tervezőjével a volán mögött tizennyolc perccel verte meg a mezőnyt. A motort tápláló elemek túl súlyosak voltak és gyorsan lemerültek, a kocsi ezért csak versenyzésre volt alkalmas, közúti közlekedésre nem. Egy évvel később hibrid hajtásláncú Semper Vivus nevű modelljével győzött a semmeringi futamon. Mégis a Bogár jóvoltából vált világhírűvé.

A VW egész Európát mobilizálta a Bogárral

Fotó: Volkswagen

Az út rögös volt a Bogár megalkotásáig

Miután Lohner eladta szabadalmait az Austro-Daimler cégnek, Porsche itt lett műszaki igazgató. Előbb az ausztriai gyárban, majd a Daimler stuttgarti irodájában tervezett kisautókat, versenyautókat és Mercedes modelleket. 1917-ben a Bécsi Műszaki Egyetem doktori címet adományozott neki, később a Daimlernél végzett munkásságáért a Stuttgarti Műszaki Egyetem is tiszteletbeli doktorrá és professzorrá nevezte ki a mérnöki végzettséggel nem rendelkező tervezőt. Porsche a Benz és a Daimler 1926-ban végbement egyesülésével nem értett egyet, az új cég kisautóterveit sem támogatta, ezért visszaköltözött Ausztriába. Három évig a Steyr cégnél dolgozott, majd 1931-ben Stuttgartban saját irodát nyitott.

Nagynevű ügyfeleinek versenyautók, majd hadi járművek terveit készítette el, közben arról ábrándozott, hogy strapabíró, de igénytelen és legfőképp olcsó népautót gyártson.

A feladat nehezebbnek bizonyult, mint gondolta. "Könnyebb megtervezni tíz versenyautót, mint egy népautót" - mondta egy ízben. Fiával közösen 1931-re készítették el a terveket. Porsche elképzeléseivel a Zündapp, majd az NSU gyárat kereste meg, utóbbinál három, a későbbi Bogár alakjára hasonlító prototípus el is készült, de a gyár az utolsó pillanatban visszalépett.