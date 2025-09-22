Rekord, amit senki nem hitt volna: a kínai szörny mindenkit meglepett

Még meg se keresztelték, amikor a BYD Yangwang U9-es új változata beállította a villanyautó-sebességrekordot 472,41 km/órás tempóval. Azóta eltelt több mint egy hónap, amely során bejelentették, hogy BYD Yangwang U9 Extreme néven kerül sorozatgyártásba a 3019 lóerő rendszerteljesítményű villanyautó, amely egyébként megfutotta az abszolút sebesség-rekordot is, miután 496,22 km/órás tempót ért el a németországi Papenburg tesztközpontban. Itt meg kell jegyezni, hogy nem az FIA hivatalos sebességrekordjáról van szó, a motorsport-világszervezet előírása alapján ugyanazon a pályán mindkét irányban végzett próbálkozás átlaga a rekord (SSC Tuatara, 455,2 km/óra), a BYD csak egy irányban száguldott ilyen gyorsan.

Apró szépséghiba, hogy a képen álló felnivel "száguld" a BYD Yangwang U9 Extreme

Fotó: BYD

A karosszéria változatlan az U9X esetén, minden más új. Immár 1200 voltos a nagyfeszültségű rendszer, az egyenként 755 lóerős hajtómotorok 30 000/perces fordulatra képesek. Az állórészben világrekord-vékony, 0,1 mm-es acéllemezt használnak, a forgórész ultranagy-szilárdságú (970MPa) acélból készül, az űrhajózás világából származik az alumíniumötvözet, amiből a motor burkolatát készítik. A központi vezérlőegység másodpercenként 100 alkalommal szabályozza a hajtómotorok nyomatékát. A Blade akkumulátornál cella-szinten 170%-kal növelték meg az energiasűrűséget, a töltőáram 1000 A lehet. A BYD Yangwang U9 Extreme akkumulátora még 20%-os töltöttségi szint mellett is képes 1800 kW energialeadásra, a fékenergia-visszatermelés maximuma 700 kW. A feszültség 1200 voltra emelésével azt is elérték a mérnökök, hogy azonos terhelés mellett 67%-kal csökken a hőtermelés a korábbi 800 voltos rendszerhez képest.

Még maradt tartalék, lehet hogy meglesz az 500 km/óra is

Fotó: Graeme Fordham / BYD

A DiSus-X aktív felfüggesztést is továbbfejlesztették, az elektronikus vezérlésű lengéscsillapító 9 kW teljesítménnyel tudja mozgatni a kereket, másodpercenként 500 mm-nyi tartományban. Nem csak a 3019 lóerő miatti ágaskodást képes kezelni a rendszer, de bármilyen kanyarban tökéletesen vízszintesen tartja a karosszériát, vagy épp egy kicsit befelé dönti azt, ha a sofőr úgy kívánja. A sebesség-rekord megfutásában nagy szerepe volt az idestova 20 éve partner Giti Tire abroncsgyárnak, amely a Yangwang korábbi változatával 2024-ben elvégzett nagy sebességű tesztelés során gyűjtött tapasztalatok alapján fejlesztette ki az U9X fél-slick mintázatú, 325/30 R20 méretű abroncsait. Különös tekintettel a gumi-felni kapcsolatra, ahol nagy viszkozitású kenőanyaggal minimalizálják az abroncs elmozdulását a fémhez képest.