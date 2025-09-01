Olcsóbb lehet a BYD Európában – így játszotta ki az EU védővámját a kínai óriás

Tavaly október végén léptek életbe az EU piacvédő intézkedésnek szánt védővámjai, amely alapján a BYD által gyártott akkumulátoros-elektromos autókra 27%-os vámot kell fizetni. Ennek ellenére egészen jól áll a Szegeden autógyárat építő kínai márka az európai piacon, és most talált egy megoldást arra, hogyan tegye még olcsóbbá elektromos autóit: nem Kínából, hanem Thaiföldről küldi azokat az EU-ba. Az innen származó autókra mindössze 10%-os vámot kell fizetni az EU-ban, tehát 17%-os vámot megspórolnak a kínaiak ezzel a lépéssel.

Első körben 959 darab BYD Dolphint hajóztak be Európa irányába Thaiföldön

Fotó: BYD

Thaiföldön 16 hónap alatt építették fel a BYD gyárat

Rayong városában 2024 júliusában kezdte meg a működését a mindössze 16 hónap alatt felépített, évi 150 000 autós kapacitású BYD-gyár, ahonnan első körben 959 darab Dolphin-t hajóztak be az EU irányába. Nem kell sokat várni arra sem, hogy a Dolphin Surf belépőmodellt is innen küldjék kontinensünkre.

