Olcsó elektromos autók? Pár éven belül minden megváltozhat

A törvényhozók által erőltetett akkumulátoros-elektromos járműveknél aktuálisan a különféle kémiával rendelkező lítium-ion akkumulátor-technológia az egyeduralkodó, a következő lépcsőfok a szilárdtest-technológia bevezetése lesz. Mindezt annak köszönhetjük, hogy az ilyen járművek legnagyobb felvevőpiaca egyben gyártója Kína, amely ellenőrzi a technológiához szükséges ritkaföldfémek jelentős részét, és mindennel azon van, hogy továbbra is irányítsa a piacot. Kutatási szinten a cink-ion akkumulátorok tűnnek izgalmas alternatívának még úgy is, hogy számos kihívást meg kell oldani a technológia sorozatgyártásba kerüléséhez. Ezek sora eggyel kevesebb lett, hiszen a Georgia Tech iskolán elvégzett kutatás bebizonyította, hogy a cink-ion akkumulátoroknak nemhogy árt, de épp ellenkezőleg, használ a villámtöltés, ami meghosszabbítja az élettartamukat.

Olcsóbb alapanyagokból készül a cink-ion akkumulátor, amelynek élettartama hosszabb a mai lítium-ion telepeknél

Fotó: BMW

A cink-ion akkumulátoroknak számos előnye van a lítium-ion akkumulátorokkal szemben. A cink széles körben elérhető és olcsó nyersanyag, nincs szükség ritkaföldfémekre az előállításhoz, sérülés esetén nincs tűzveszély és kevésbé mérgező és könnyebben újrahasznosítható az akkumulátor. A technológia eddigi legnagyobb hátránya az ún. dendritek, azaz faszerű struktúrák kialakulása az elektróda felületén, amelyek ha elég nagyra nőnek összeérnek és rövidzárlatot tudnak okozni. A Hailong Chen docens vezetésével a George W. Woodruff School of Mechanical Engineering iskolában végzett kutatás alapján ez a veszély kiküszöbölhető azzal, hogy lassú helyett villámtöltést használnak. Amíg lassú töltésnél az elektróda felülete porózus lesz, ami lehetőséget ad a dendritek képződésének, addig villámtöltésnél sima egymáson fekvő pikkelyek jönnek létre, az összezárt felület nem csak a dendritek képződését akadályozza meg, de egyfajta védőréteget képezve meghosszabbítja a cink-ion akkumulátor élettartamát. Az olcsóbb nyersanyagokból készülő, hosszabb élettartamú akkumulátor az elektromos autók árának csökkenéséhez vezet.

Elárulták a kutatók, mikor érkezhet a cink-ion akkumulátor

Hailong Cheng kutatása most kifejezetten az anódra koncentrált, a következő körben a katód élettartamára vonatkozó kutatást indítanak. Annak köszönhető a mostani áttörés, hogy a kutatáshoz új vizsgálóműszert készítettek, ami lehetővé tette, hogy egyszerre több próbadarabon párhuzamosan több paramétert vizsgáljanak, a párhuzamos teszt jelentősen felgyorsította nem csak az adatok megszerzését, de azok kiértékelését is. A kutatók remélik, hogy öt éven belül kereskedelmi forgalomba kerülhet a cink-ion akkumulátor-technológia, kérdés, hogy milyen területen: az otthoni energiatárolásnál a lassú töltés jellemző, ahhoz, hogy a járművekben kiváltsák a lítium-ion technológiát pedig energiasűrűség tekintetében is utol kell érni az akkor már várhatóan szilárdtest-felépítésű lítium-ion akkumulátorokat.