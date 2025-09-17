Csak gurulna egyet? Mutatjuk a legszebb útvonalakat

Az autórajongók számára szomorú hír, hogy a Honda kínálatából búcsúzik a Civic Type R, az egyik valaha épített leggyorsabb és legizgalmasabb kompakt autó. Ennek apropóján azonban egyfogó, interaktív térképet készített a Honda: a gyűjtemény 25 ország 120 leglátványosabb útvonalát fogja össze, olyan lélegzetelállító szakaszokkal, felejthetetlen kanyarkombinációkkal és egyéb titkos kincsekkel ismertetve meg az autózás szerelmeseit, amelyek életre szóló élményt nyújtanak.

A Honda Dream Drives a leglátványosabb útvonalakat gyűjti csokorba

Fotó: Honda

A leglátványosabb utak közül egy a szomszédunkban van!

A Honda Dream Drives a távoli Észak-Skóciától egészen Spanyolország déli vidékéig kalauzolja a felhasználóka. A kalandokat jelleg szerint csoportosították, így – minden országban – látványos, parti, országokat átszelő és hegyi útvonalak közül választhatnak az autósok, s hogy a lehető legkönnyebb dolguk legyen, a rendszer Apple CarPlay- és Android Auto-kompatibilis. Nézzük néhány példát!