Csak gurulna egyet? Mutatjuk a legszebb útvonalakat

Az autórajongók számára szomorú hír, hogy a Honda kínálatából búcsúzik a Civic Type R, az egyik valaha épített leggyorsabb és legizgalmasabb kompakt autó. Ennek apropóján azonban egyfogó, interaktív térképet készített a Honda: a gyűjtemény 25 ország 120 leglátványosabb útvonalát fogja össze, olyan lélegzetelállító szakaszokkal, felejthetetlen kanyarkombinációkkal és egyéb titkos kincsekkel ismertetve meg az autózás szerelmeseit, amelyek életre szóló élményt nyújtanak.
A leglátványosabb utak közül egy a szomszédunkban van!
A Honda Dream Drives a távoli Észak-Skóciától egészen Spanyolország déli vidékéig kalauzolja a felhasználóka. A kalandokat jelleg szerint csoportosították, így – minden országban – látványos, parti, országokat átszelő és hegyi útvonalak közül választhatnak az autósok, s hogy a lehető legkönnyebb dolguk legyen, a rendszer Apple CarPlay- és Android Auto-kompatibilis. Nézzük néhány példát!
Nagy Szent Bernát-hágó, Svájc - Olaszországot és Svájcot köti össze ez a történelmi, helyenként elképesztő magasságokban kanyargó, hegyi útvonal, ami az Alpok drámai látványával fűszerezi meg a vezetés élményét.
Alpesi út, Németország – Nem kevesebb, mint 484 kilométeren kígyózó aszfaltcsík az álomszép rétek, a sziklás hegycsúcsok és a burjánzó erdők birodalmában. Németország 100 legvonzóbb turistacélpontja közé is beválasztották.
Vršič-hágó, Szlovénia – Ötven hajtűkanyarral várja a kormányzsonglőröket ez a különleges szakasz, ami a Kranjska Gorától visz fel és a Soča-völgybe ereszkedik.
Col de Turini, Franciaország - Nem véletlenül ez a Monte Carlo Rally egyik leghíresebb szakasza: azon túlmenően, hogy álomszép környezetben fut, vezetéstechnikai szempontból is abszolút lehengerlő. A szakasz Sospelből indul, és egészen La Bollène-ig ér, hosszú egyeneseit 34 hajtűkanyar fonja egymáshoz.
Stelvio-hágó, Olaszország - Idén ünnepli átadásának 200. évfordulóját az Alpok második legmagasabb hágójaként számontartott Passe dello Stelvio. Jelentőségéről sokat elárul, hogy 1953 óta 13 alkalommal haladt át rajta a Giro d'Italia kerékpárverseny.
