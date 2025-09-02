A családi autó, amely gyorsulásban verhetetlen

A Model Y nemcsak a Tesla legnépszerűbb autója, hanem 2024-ben a világ legnagyobb példányszámban eladott új személyautója is volt. A Tesla azonban nem ül a babérjain, az év elején bezuhant eladások után minden erejükkel azon vannak, hogy a korábbi sikerszéria folytatódjon. Ebben szerepet kell játszania majd a nemrég frissített Model Y új topváltozatának, mely Performance néven kerül piacra. A 462 lóerős, családi modell 3,5 másodperc alatt éri el álló helyzetből a 100 km/órát.

Családi autó létére brutálisan gyorsul a Model Y Performance

Fotó: Tesla

Családi száguldás

A villanyautók, főleg az ilyen teljesítményűek mindig nagyon fürgék, ám a Model Y Performance végsebességével is kitűnik az átlagból: 250 km/órás csúcstempójával a német Autobahnon sem kell pironkodnia. Mindezt megfejelték módosított fékrendszerrel és továbbfejlesztett futóművel, így mindenre gyorsabban reagál az újdonság, miközben 580 kilométeres hatótávolsága is átlag feletti. A továbbfejlesztett akkumulátorcsomag egyrészt nagyobb energiasűrűséget kínáló, új cellákkal van felszerelve, másrészt súlynövekedés nélkül tud több energiát leadni. Mivel egy sportos autóról van szó, fontos, hogy a korábbinál magasabb hőmérsékleti és teljesítménykorlátok között képes működni.

Amellett, hogy 21 colos felnikkel és átrajzolt első burkolattal büszkélkedik a típus, az alapfelszereltség sokkal gazdagabb, mint a többi verziónál: többek között a panoráma üvegtető, a 8"-os hátsó érintőképernyő, az elektromosan dönthető ülések a második sorban és az Autopilot is alapáras. A vadonatúj 16"-os érintőképernyő vékonyabb kávájának és nagyobb felbontásának köszönhetően közel 80%-kal több pixelt biztosít, mint a Model Y többi változatában megtalálható 15,4"-os kijelző.