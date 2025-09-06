Van megoldás, ha nem elég a Győrben gyártott Cupra Terramar tudása

Győrben az Audi Hungaria üzemében gyártják a Cupra Terramar szabadidő-autót, amelynek csúcsváltozata VZ 2.0 TSI 4Drive névre hallgat, és 265 LE/400 Nm teljesítménnyel bír. Ha ez nem lenne elég, akkor az Abt Sportsline tuningcég szállítja a megoldást, ráadásul nem is kell külön köröket futni, hiszen a márkakereskedésekben lehet megvásárolni az Abt Edition tuningcsomagot, ami legfőképp 325 LE/450 Nm-re növeli a teljesítményt.

A márkakereskedésekben lehet megvásárolni a 325 lóerős Cupra Terramar SUV-t

Fotó: Abt Sportsline

Az erősebb motor mellett még 21 col átmérőjű ABT Prime könnyűfém felniket is adnak, elöl a lökhárító két sarkára kerül egy-egy szolid légterelő, a fényszórók közötti panelre egy fekete, ABT-logót is tartalmazó panelt ragasztanak, az egészen kétrészes tetőspoiler zárja le. Azt utastérben ABT-jelzésű padlószőnyegek jelentik a változást.

Nem kell aggódni a Cupra Terramar miatt, marad a garancia

Az ABT Edition csomagot a márkakereskedésekben lehet megvásárolni, az árban már benne van a beszerelés költsége is. A teljesítménynövelés és az extra légterelők nem befolyásolják a gyári garanciát, ami forgalmazótól függően akár 5 év is lehet. 2026-tól egyébként a hivatalos Cupra weboldalon lévő konfigurátorban is megjelennek majd az ABT termékei.