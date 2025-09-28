30 éve még mindenki ezekre az autókra vágyott! Nosztalgiázzon

Bár a rendszerváltáskor és az utána lévő években valósággal elözönlötték a nyugati autók a magyar piacot, sokan inkább olcsó és egyszerű új autókra vágytak. Nem véletlen, hogy négy éves szünet után 1995-től újra megjelentek hazánkban a román Dacia autói. Az akkori újdonságokról az Autó-Motor 1995/14-es lapszámában olvashattunk.

A Dacia alapváltozatait 1,4 literes motorral látták el

Fotó: Autó-Motor

A Dacia híre nem volt jó, de ezen mindenképp változtatni akartak

Magyarországra 1991 óta nem érkeztek hivatalos úton Daciák. A Renault 12 licence alapján több mint két évtizeden át gyártott román típus hírnevét az import utolsó éveiben megtépázta a rossz minőségű anyagok felhasználása, a hanyag összeszerelés. A hazai piacra most visszatérő márka szeretné kihasználni az alacsonyabb árú autók iránt jelentkező nagy igényt. Ígéretük szerint a minőség már nem a régi. Viszont az ára sem.

Sok tekintetben a 80-as évek hangulatát hozták az 1995-ös modellek

Fotó: Autowp

A román modellek még mindig érdekli a kuncsaftokat

A Békéscsabai Agroker forgalmazásában júliustól újra megindul a Dacia személygépkocsik hazai forgalmazása. Mint érdeklődésünkre Benedek Géza, a cég vezetője elmondta, az országos értékesítési hálózat kiépítésével megyénként legalább egy kereskedő fogja árusítani a román autókat. Kezdetben a korábbi típus továbbfejlesztésével született négyajtós Sedan, ötajtós Liberta és a kombi Break modellek érkeznek, de az őszi Automobil ’95 kiállításon bemutatják azt a román fejlesztésű, R 523 típusjelzésű Daciát, amely az 1996-os év újdonsága lesz. Az induló típusok elsősorban külső és belső kialakításukban térnek el a korábbi változatoktól, de a gyár képviselője, Octavia Bara kijelentette, hogy nagy erőfeszítéseket tesznek a jó minőség elérésére is. Itt a szerelés minőségét, a fényezőanyagokat érintik a változások.

A korábbi, kritikán aluli festékeket PPG anyagok váltják fel, és a metálfényezés alapárért jár. A Victoria gumikat Semperit, Barum gyártmányok váltják fel.

Valamennyi autó - szabályozatlan - katalizátorral érkezik meg hozzánk. A hagyományos 1300-as sorozat egyetlen, nálunk újdonságnak számító változata az ötajtós Liberta, amely leginkább a kombihoz hasonlít, csak hátsó traktusa csapottabb. Valamennyi változatot 1,4 literes, 65 lóerős motorral és ötfokozatú sebességváltóval szállítják. Az új típusban az 1,4 és az 1,6 literes erőforrást elöl, keresztirányban építik be. A kisebb erőforrás 65, a nagyobb pedig 72 lóerő teljesítményű, ettől függően az új Dacia végsebessége 150 vagy 160 km/h. Újdonság, hogy létezik extralista is: többek között légkondicionáló, központi zár, elektromos ablakmozgatás alkotják a választékot. Az 1300 sorozatú Dacia kettő- és ötszemélyes utasfülkével rendelkező pick-up változatai már kaphatók, áruk 700 ezer forint (+áfa) összegtől indul, a személyautók megjelenésükkor 900 ezer és egymillió forint között lesznek elérhetőek. Az új modell áráról még nincs hírünk. Az importőr gondoskodik alkatrészellátásról is, ezt valószínűleg a 8-9 éves átlagéletkorú Daciák tulajdonosai is örömmel fogadják.