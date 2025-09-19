Lespórolták a platót a Dacia Duster pickupról - képek

A korábbi Duster-generációk alapján a Romturingia nevű karosszériaépítő kínált pickup-átépítést, amelynél csak a két első ülést hagyták meg a raktér maximalizálása érdekében. Most a gyár maga kínálja a haszonjárművet, így az összes román Dacia márkakereskedésben megvásárolható lesz az újdonság – fizikailag az átépítést a Romturingia végzi. Jelen esetben duplafülkés pickuppá alakítják a kompakt szabadidő-autót, ezért alig maradt hely a rakfelületnek a változatlanul 4343 mm hosszú karosszériában. A plató hossza a padlónál mérve 1050 mm – a fülke válaszfal a hátsó üléstámlához igazodva hátrafelé dől, tehát minél magasabbra megyünk, annál rövidebb a raktér –, szélessége 1000 mm, magassága 465 mm.

Alig 1 méternyi platónak marad hely a megskalpolt Dacia Dusternél

Fotó: Dacia

A C oszlopban lévő kis ablakhoz igazodva vágják le a tető végét, arra azért ügyelnek, hogy a keresztbe fordítható tetősínek még megmaradjanak az utastér felett, és egyébként is megmarad a kiindulási alapot jelentő autó összes tulajdonsága, beleértve a vezetőtámogató rendszereket is. Sajnos nem változik a terhelhetőség, ami azt jelenti, hogy mindössze 430 kg a teherbírás, amelyet az utasok és a rakomány között kell elosztani. Az alap felszereltség kivételével választható a duplafülkés pickup karosszéria, amelyet vagy az 1,2-es lágyhibrid turbómotorral és összkerékhajtással (130 LE) vagy a hibrid hajtással (140 LE) adnak.

Hiába drága a Dacia Duster duplafülkés pickup, még az anyagiak miatt veszik

Mivel kész Dacia Dustert vágnak szét és alakítanak át haszonjárművé, a vételár nagyjából nettó 26 000 euró körül indul – flottavásárlóknak értékesítenek, a pontos ár függ a darabszámtól is –, míg a kiindulási alapot jelentő Duster bruttó ára (19%-os ÁFA-val együtt) 22 550-22 950 euró. Szóval miért veszik jelentős felár mellett a Dacia Duster duplafülkés pickupot? Anyagi okokból. Az N1-es haszonjármű-kategóriába tartozó nyílt raktérrel rendelkező Dacia Duster pickup esetén nem csak az ÁFA-t lehet visszaigényelni, de annak árát le lehet írni költségként, illetve a beszerzéshez a vállalkozásokra vonatkozó kedvezőbb feltételeket kínáló finanszírozások vehetőek igénybe. Mivel ezen speciális román szabályok miatt született meg, nem valószínű, hogy más piacokon is elérhető lesz a Dacia Duster duplafülkés pickup.

