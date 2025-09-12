Van egy hely Európában, ahol 1,3 millió Ft-ért lehet új Daciát vásárolni

Olaszország tényleg komolyan gondolja, hogy segítse az elektromos átállást a kis jövedelműek számára, ezért nem csak a központi kormányzat kínál támogatást a vásárlóknak, de a tartományok saját hatáskörben is kínálnak ösztönzőket. 2025 szeptemberének második felétől érhető el az ökobónusz az akkumulátoros elektromos autók vásárlói számára. A legmagasabb, 11 000 eurós kormányzati támogatást azok kapják, akiknek ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) mutatója nem éri el a 30 000 eurót, és az öreg (Euro besorolás nélküli) autójukat lecserélik egy akkumulátoros-elektromos autóra. Lombardia tartomány ezen felül további 3500 eurós támogatást kapnak az autócserére, amivel összesen 14 500 eurós támogatást lehet elérni. Az olasz piacon egyik legnépszerűbb villanyautó, a Dacia Spring esetén ez azt jelenti, hogy a 17 900 eurós indulóár mindössze 3400 euróra, azaz 1,33 millió Ft-ra csökken.

Összesen 14 500 euró támogatást adnak Lombardiában annak, aki keveset keres és régi autóját cseréli le elektromos autóra, a Dacia Spring így csak 1,33 millió Ft-ba kerül

Nem a Dacia Spring az egyedüli, ami potom áron megvásárolható

De egy másik, szintén Kínában készülő villanyautó is nagyon olcsón megvásárolható, a Leapmotor T03-asért a maximális kedvezményre jogosultaknak csak 4400 eurót, azaz 1,72 millió Ft-ot kell fizetniük. Dobogós helyre fér be még a Citroën ë-C3-as, amelyért már 9400 eurót, azaz 3,68 millió Ft-ot kell fizetni. Egy biztos, akik ki akarják használni az olasz állami ökobónuszt, azok nem gondolkodhatnak sokáig, tavaly például mindössze 10 óra alatt lekötötték a rendelkezésre álló keretet a jelentkezők.