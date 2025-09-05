Hírlevél

Daru borult az autópályára, bravúros mentéssel kerülte ki a szerencsés autós – videó

Egy pillanat alatt kellett cselekednie annak az autósnak, aki elé váratlan akadály borult. Az autópálya túloldalán zajló építkezésről érkezett a daru.
Kis híján tragédiát okozott egy autópálya felújítása Kínában. Az építkezésen dolgozó egyik daru váratlanul felborult, a gémje pedig átcsapódott a forgalom számára megnyitott oldalra.

Egy arra járó autósnak többszörösen is szerencséje volt: egyrészt nem találta telibe a kocsiját a daru, másrészt a váratlan akadályt elképesztő mentéssel ki is tudta kerülni.

Videó a daru felborulásáról:

Megtörténhetett volna, hogy a gyors kormánymozdulat miatt az autó a szalagkorlátnak ütközik, de ezt is sikerült elkerülnie az autósnak. A baleset okait egyelőre vizsgálják.

 

