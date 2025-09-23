Az autó, amire büszkék lehetünk!

Hosszú évek munkájának gyümölcse az iX3-as BMW, amelynek első, sorozatgyártású darabjai október végén gördülnek majd le a gyártósorról. A típus nem csak azért érdekes, mert Debrecenben készül a világ egyik legmodernebb gyárában (az elektromos áram teljes egészében megújuló energiából származik), hanem azért is, mert formai és technikai értelemben is vadonatúj termék.

Hans-Peter Kremser, a BMW debreceni gyárának ügyvezetője az új iX3-assal

Fotó: BMW

A debreceni BMW-hez igazodik majd a többi modell

A Neue Klasse műszaki alapra épülő iX3-as modell egy 4,7 méter hosszú, tisztán elektromos szabadidő-autó, amelyet a laposabb i3-as villanyautó követ majd a sorban. A formai megoldások nemcsak hogy frissek, hanem gyakorlatilag ez lesz a BMW új arca: a következő évek során megjelenő bajor modellek az iX3-as stílusát öröklik majd. A belső tér is forradalmi, klasszikus BMW-s megoldásokat ne is keressünk, a hagyományos műszerfal helyére csíkszerű kijelző került. Sőt, az ülésállítás gombjait már nem az ülésen, hanem az ajtókon találjuk és akkor még nem beszéltünk a kormány kialakításáról.

Forradalmi belső tér jellemzi az újdonságot

Fotó: BMW

Elképesztően erős a topmodell

Annyiban azonban ragaszkodnak a tervezők a márka örökségéhez, hogy a vezetési élmény tekintetében átlagon felülit kell nyújtania az iX3-asnak. A csúcsváltozat, a négykerékhajtású iX3 50 xDrive topmodell esetében 49:51 arányú a tengelyek közötti tömegeloszlás és akkor ott van a teljesítmény is. Előre 167, hátra 326 lóerős hajtómotort szerelnek, így a rendszerteljesítmény 469 lóerő, amivel a 2285 kg tömegű autó 4,9 másodperc alatt gyorsul álló helyzetből 100 km/órás tempóra. Legalább ilyen fontos, hogy az iX3-as a méretosztályában hatalmasnak számító akksit kap, a 800 voltos technikával dolgozó telepcsomag nettó kapacitása 108 kWh! Így nem különösebben meglepő az sem, hogy a hatótávolság már a belső égésű motoros autókéhoz közelít, az új BMW két töltés között 679-805 kilométert is megtehet. A Neue Klasse járműcsalád nagy előnye a 400 kW-os villámtöltés, ami azt jelenti, hogy az iX3-asba megfelelő oszlopon 10 perc alatt 372 km-nyi energia tölthető. Ennek megfelelően a BMW természetesen nem az árérzékeny vevőkörre hajt a modellel, melynek indulóára 27,75 millió forint.