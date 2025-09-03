Elképesztő új módszert vezettek be az autósok megbüntetésére

Vita robbant ki az úgynevezett szelepőrök használata körül a németországi Zittauban. Az eszközöket a város március óta szereli fel a késedelmes adósok gumiabroncsaira, akik nem fizetnek, defektet kapnak.

A város szerint csak bizonyos esetekben, "számos sikertelen kísérlet és egyéb intézkedés után" nyúlnak a drasztikus módszerhez. Az a néhány alkalom, amikor szándékosan defektet okoztak, azonnali kapcsolatfelvételt eredményezett az adósok részéről, a tartozásaikat is egyből kifizették.

A szelepőrök kis eszközök, amelyeket a gumiabroncsok szelepeire lehet rögzíteni. Ezek biztosítják, hogy a levegő távozzon a gumiabroncsból, amikor az autóval elindulnak. Aki szelepőrrel indul el (a kerékbilincshez hasonlóan erről szóló figyelmeztetést is elhelyeznek), körülbelül 500 méter után defektet kap. Ez gyakorlatilag használhatatlanná teszi az autót, amíg a szelepőrt egy megfelelő kulccsal el nem távolítják.

A defekt valóban jó módszer?

Noha a módszert korábban több német város is alkalmazta már, az intézkedés nagy vitákat kavart a közösségi médiában. A német autóklub (ADAC) is kritikusan viszonyul a szelepőrökhöz, a szervezet szerint a vezetés közben leeresztő gumiabroncsok balesetveszélyesek.