A hangos kipufogó miatt büntették meg az elektromos autó vezetőjét

Akkumulátoros-elektromos változatban is megvásárolható a Dodge Charger, amelynek a rend kedvéért olyan hangos hanggenerátort készítettek, hogy képes a korábbi V8-as modell hangerejével üvölteni. Ezt a hangot aztán még tovább finomították, hogy ne csak hangerőben, de hangzásban is hozza az elvárt szintet. Most azonban az a nagy hír, hogy egy ilyen autó vezetőjét túlságosan hangos kipufogó miatt büntették meg az Egyesült Államokban, a jogszabályok ugyanis ezt a tényállást írják elő a hangos járművek számára – olyan apróságon pedig nem akad meg az állami gépezet, hogy az elektromos autókban nincs kipufogórendszer…

Elektromos autót büntettek hangos kipufogó miatt - egy ügyvédnek csemege az ilyen ügy

Fotó: Stellantis / Webb Bland

A kipufogórendszer hiánya nem mentesíti az elektromos autót a túl hangos kipufogó vádja alól

Csak az áldozat által a büntetésről készített videó és leírás áll rendelkezésünkre, a rendőri ellenőrzést kiváltó pillanatok pontos ismerete nélkül nem tudjuk megítélni, jogos volt-e a büntetés, amely így utólag abszurdnak tűnik. Ezzel valószínűleg maga a bírságoló rendőr is így lehet, hiszen több mint 10 hét alatt nem volt képes az iratokat beterjeszteni az illetékes bíróság számára, így az elektromos autó tulajdonosa nem tudta bizonyítani igazát – normál esetben 1-2 héten belül megvan a papírmunka. Jól jelzi az ügy, hogy a jog lassabban reagál, mint ahogy az élet változik, a jövőre ígért új KRESZ-t is jövőbiztossá kellene tenni.

