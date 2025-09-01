Ajjaj! Keményen odacsapott a Mercedes – Ursula von der Leyen nem fog örülni

Amíg öt-hat évvel ezelőtt sok autógyártó azért lobbizott, hogy minél rövidebb időn belül csak elektromos autókat lehessen forgalomba hozni újonnan az Európai Unióban, az utóbbi időszakban sorra táncolnának vissza a hírhedt, 2035-ös céldátumtól. Mivel a vásárlói igények miatt a tisztán elektromos jövő még mindig utópia, a legtöbb gyártó átütemez, sőt átírja a korábbi terveit. Az elektromos átállás két különösen hangos szónoka, az Audi és Volvo gőzerőkkel fejleszti plug-in hibridjeit, és most úgy tűnik, hogy a Mercedesnél is irányváltás történt. A stuttgarti márka első embere, Ola Kallenius, aki nem mellesleg az európai autógyártók szövetségének vezetője, nyílt levelet írt az Európai Uniónak.

Az elektromos autók iránt kisebb a kereslet, mint amire számítottak

Fotó: Mercedes



Lassabban terjednek az elektromos autók

Úgy tűnik, hogy a számok előbb utóbb minden autóipari céget ráébresztenek arra, hogy a belső égésű motorral ellátott új autók eladásának tiltása súlyos hátrányokkal járhat. Bár az akkumulátoros-elektromos autók piaca nő, de messze elmarad attól, amit korábban reméltek. Kallenius levelében kiemeli, hogy a 2035-ös tiltásra vonatkozó merev szabályozások veszélyeztetik az európai autóipar versenyképességét és az iparágban dolgozók munkahelyeit. A szakember szerint a CO2-kibocsátás csökkentését pragmatikus alapon kellene kezelni, és hiba az Európai Unió részéről, ha az akkumulátoros-elektromos technika kizárólagosságában gondolkodnak. Kallenius szerint teljes gázzal haladunk a fal felé, és muszáj lesz korrigálni az eredeti terveket, hogy ne omoljon össze a teljes európai autópiac. Ezzel a Mercedes is beáll azon gyártók közé (pl. BMW, Mazda), akik nem ideológiai alapon közelítik meg az elektromos átállás kérdéskörét.