Ilyet még nem látott! Elektromos nagymotor a Hondától!

A világ legnagyobb motorkerékpárgyártója vadonatúj, tisztán elektromos hajtású, középkategóriás, csupasz motorral jelentkezik. Az EV FUN Conceptet először a 2024-es Milánói Motorkiállításon mutatta be a Honda, ennek végleges változata a WN7-es néven piacra kerülő újdonság. Az idei év végén sorozatgyártásba kerülő típus érkezése azért kisebb szenzáció, mert légüres térbe érkezik, közvetlen vetélytársa nincs. Miközben a villanymotor teljesítménye csak 24,5 lóerő, a nyomatéka 100 Nm - ennyit jellemzően az 1000 cm3-es motorok tudnak! A karcsú, jövőbe mutató idomzattal színre lépő modell hatótávolsága meghaladja majd a 130 kilométert, lítium-ion akkumulátora a kis elektromos robogókkal ellentétben fix, nem kivehető. Gyorstöltővel 30 perc alatt éri el a 80%-os szintet (20%-ról indulva), míg fali töltővel 3 óra alatt tölthető 0-ról 100%-ra.

A2-es jogosítvánnyal is vezethető a Honda elektromos újdonsága

Fotó: Honda

A WN7-es csak a kezdet, több elektromos Honda érkezik

A futurisztikus stílusú motorkerékpár kidolgozásáért felelős csapat élén az a Masatsugu Tanaka állt, aki 1998 és 2006 között a CBR600F, a CBR600RR, a CBR1000RR Fireblade és a Gold Wing fejlesztésében is jelentős szerepet vállalt. A szakemberre 2022-ben bízták rá az elektromos átállást vezénylő részleg fejlesztéseinek és dinamikus tesztjeinek irányítását. A Hondánál elképesztően rákapcsoltak az akkumulátoros-elektromos motorkerékpárok fejlesztésére, a gyártó hivatalosan is bejelentette, hogy 2030-ig nem kevesebb, mint 30 vadonatúj, nemzetközi piacra szánt elektromos motorkerékpárt mutatnak be!