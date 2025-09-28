Olyan Toyota jöhet, amire senki sem számított

A Toyota nem tartozik az elektromos átállás legnagyobb pártfogói közé. Az utóbbi években többször is hangoztatta a márka, hogy nem feltétlenül ideális a kuncsaftoknak, ha mindent az akkumulátoros-elektromos autókra tesznek fel a törvényhozók és minden más technológiát ellehetetlenítenek. Ez azonban nem jelenti azt, hogy be fejlesztenék gőzerővel az új generációs elektromos autóikat.

Merésznek ígérkezik az elektromos Land Cruiser!

Fotó: Smartermedia

Elektromos Land Cruiser a láthatáron!

2023-ban, a Tokiói Mobility Show-n debütált a Land Cruiser SE koncepció, aztán közel három évig nem érkeztek hírek a modellről. Most viszont a Toyota bejelentette: az SE lehet az egyik a hét új elektromos modell közül, amelyet 2027 közepéig mutatnak be. Egy magát megnevezni nem kívánó belső forrás a Reutersnek annyit mondott, hogy a japán cégóriás átszervezi gyártási struktúráját az amerikai Kentucky államban működő üzemében, s itt lesz az elektromos Land Cruiser gyártási központja. Formailag azonban nagyon másnak ígérkezik a villanyos modell. Amíg a belső égésű motorral ellátott, hagyományos LC dobozszerű formavilága az elpusztíthatatlanságot sugallja, addig az SE tanulmány sokkal jobban belesimul a modern családi autók mezőnyébe: a Toyota szerint tetszetős, kényelmes és praktikus, amelyet modern technológiával pakoltak tele. Fontos újításokból biztosan nem lesz hiány, például a Toyota új Arene nevű szoftverplatformja lehetővé teszi, hogy a jármű szoftverei ne csak a gyártás pillanatában legyenek korszerűek, hanem menet közben is haladjanak a korral, méghozzá felhőalapú frissítésekkel.