Durva változások: minden e-rollerest érintenek az új KRESZ-szabályok

Az Építési és Közlekedési Minisztérium már korábban világossá tette, hogy a KRESZ megújítása elkerülhetetlen. Az elmúlt években 12 szakmai szervezet és több mint száz szakértő bevonásával születtek meg a 2026-ban bevezetésre kerülő új szabályozás alapjai. Ahogyan a Délmagyar korábban megírta, a tervezett változások közé tartozik a KRESZ nyelvezetének egyszerűsítése, a szabályok egységesítése, valamint új előírások bevezetése, például a mentőautók követési távolságára vonatkozóan. A szabályok a kerékpárosokat és az elektromos rollereseket is érinti, utóbbiakat két külön kategóriába sorolják majd - írta meg az Országos Balesetmegelőzési Bizottság.

Hamarosan teljesítmény és tömeg szerint is megkülönböztethetik az elektromos rollereket

Fotó: government.nl

Az erősebb elektromos rollereknél kötelező lehet a sisak

Motoros rollernek minősülnek majd az 1000 wattnál kisebb teljesítményű vagy 35 kg-nál könnyebb, illetve sík úton, önerőből 25 km/óra sebességnél nem gyorsabb, legalább kétkerekű, vezetőjét állva szállító járművek. Nagy teljesítményű motoros rollerek közé sorolják majd az 1000 W-nál erősebb vagy 35 kg-nál nehezebb, 25 km/óránál gyorsabb járműveket. A könnyű e-rollerekre a kerékpárokra érvényes szabályok lennének érvényesek, 12 éves alsó korhatárral, max. 25 km/óra engedélyezett sebességgel, a kerékpárosokkal azonos védőfelszereléssel, illetve világítás használata mellett. Az erősebb elektromos rollerek zöme a segédmotor-kategóriába tartozna, vagyis a már kötelező biztosítás mellett előírnák a bukósisak használatát is, legnagyobb sebességük pedig a kategóriának megfelelően 40 km/óra lenne, illetve nem hajthatnának fel gyalog- és kerékpárútra, járdára és kerékpársávra. Nem véletlen, hogy a rollerek szabályozása terítékre került, ugyanis különösen sok a gyermekeket érintő baleset. A Bethesda Gyermekkórház ismertetése szerint egy-egy ügyeletben 5-6 gyermek is érkezik e-rollerezés közben elszenvedett komoly sérülésekkel.