A leállósávban előzve gázolt el egy embert, úgy megverték, hogy örökre megemlegeti - videó

Egy autópályán megtorpant a forgalom, és ha már így alakult, egy autó utasa észrevette, hogy az út melletti rácson egy kismacska próbál kimászni. Gondolta, segít rajta, de ekkor még nem sejtette, hogy egy szabálytalan előzés miatt hamarosan bánni fogja.

Az autóból klpattanó utas több hibát is elkövetett. Először is, gyorsforgalmi úton tilos csak úgy kiszállni az autóból, de ha már megteszi valaki, illett volna rendesen körülnézni. Egy leállósávban szabálytalanul előző autóra persze kevesen számítanak, de ez a gázolás mindenképp elkerülhető lett volna.

Előzés a leállósávban - videón a baleset:

Nagyot hibázott a leállósávban szabálytalankodó autós is, csak a szerencsén múlt, hogy a gázolás nem járt súlyos sérüléssel. Azon se kell csodálkoznia, hogy kapott néhány nyaklevest, valószínűleg életre szóló leckét kapott ő is. Remélhetőleg végül a macska is megmenekült.