50 éve eltűnt házaspárt kerestek, helyette 91 autót találtak a folyóban

Edward és Stephania Andrews 1970 májusában tűntek el, utoljára akkor látták őket az 1969-es évjáratú fekete-arany színű Oldsmobile Cutlass 442-es kupéjukban, amikor egy koktélpartiról a Michigan sugárúton a forgalommal szemben távoztak, eközben a Sheraton Hotel garázskapuját is súrolták – a garázs személyzete hasztalan próbálta lebeszélni a vezetésről a szemmel láthatóan imbolygó, korábban rosszullétre is panaszkodó Edward Andrews-t. A házaspár már nem érkezett meg haza, nem jelentek meg munkahelyükön, számlájukon semmi pénzmozgás nem történt ezt követően. Kézenfekvőnek tűnt, hogy az ittas sofőr balesetet szenvedett, a közelben lévő Chicago folyó partján akkor még nem volt folyamatos korlát, nyom nélkül belehajthatott a folyóba az autó. A rendőrség búvárokkal és szonárral is átkutatta a kérdéses folyószakaszt, eredmény nélkül. Az eltűnt házaspárt 1978-ban nyilvánították halottnak.

Egy Oldmobile 442-esben látták utoljára az eltűnt házaspárt, ezt az autót próbálták megtalálni a kutatóbúvárok

Fotó: Oldsmobile

Kutatóbúvárok figyelmét keltette fel az 1970-ben eltűnt házaspár ügye

Az ügy 2025-ben keltette fel a Chaos Divers nevű kutatóbúvár-csapat figyelmét, akik elhatározták, hogy újra átvizsgálják a Chicago folyó kérdéses szakaszát a sokkal modernebb szonárjukkal. Az eredmény mindenkit meglepett, hiszen összesen 91 autót találtak a folyóban, amelyek között volt több évtizede a vízbe került és viszonylag fiatal példány is. Több olyan helyet találtak, ahol egyszerre tucatnyi autót rejtett a folyó, de akadtak magányos példányok is – előbbiek jó eséllyel bűncselekményekhez használt járművek voltak, amelyektől itt szabadultak meg az elkövetők. Azonban miután a 91 autót kiszedték a Chicago folyóból és ellenőrizték azok azonosítóit (rendszám, alvázszám, stb.), kiderült, hogy egyik se hozható összefüggésbe az egész kutatást elindító fél évszázaddal korábbi eltűnési üggyel. A 91 autó megtalálását követően az érdeklődés középpontjába került az ügy, úgyhogy várható, hogy tovább folytatódik majd a kutatás az eltűnt házaspár után.

A nyitókép illusztráció.

