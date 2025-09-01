Hírlevél

Rendkívüli

Jön a 30 ezres élelmiszer-utalvány – az egyik üzletlánc még tesz is hozzá

autós hír

Azt hazudta, hogy leszorították az útról, aztán előkerült ez a kínos videó

Lebukott egy autóst, aki megpróbálta a saját felelőtlenségét más hibájaként beállítani. A fedélzeti kamera balesetről készült felvétele mindent leleplezett.
Az amerikai Washington államban nemrég árokba csúszott egy nő - eddig ebben nem lenne semmi érdekes, csakhogy a balesetről a fedélzeti kamera felvételt készített. Még ez sem lenne feltétlenül nagy szám, csakhogy a kameráról nem tudott az autó vezetője.

A fedélzeti kamera rögzítette az őszinte rémületet

A nő egy az országban népszerű online platformon (Turo) vette bérbe valaki más kocsiját, a balesetről pedig a kameráról nem tudva azt hazudta, hogy azért történt, mert egy másik autós leszorította az útról.

A fedélzeti kamera felvétele:

Csakhogy a tulajdonos megnézte a fedélzeti kamera felvételét, amiből világosan kiderült, hogy az autó vezetője azért hajtott árokba, mert nem az utat nézte, hanem alig-alig felpillantva folyamatosan a mobilját nyomkodta.

A felvétel nagy felháborodást okozott a különböző netes közösségekben, ugyanakkor akár oktatófilmnek is megállja a helyét: ezért szigorúan tilos telefont nyomkodni vezetés közben!

 

