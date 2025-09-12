Szabálytalanul akart előzni a BMW-s, úgy helyretette a buszsofőr, hogy megemlegeti - videó

A Bpiautosok.hu gyűjteményének epizódjaiban közös szál, hogy az összes közlekedési szituáció bőven túlmutat a hétköznapi figyelmetlenségen. A fedélzeti kamera által készített felvételek alapján valószínűleg a rendőrség is kiküld majd néhány bírságot.

Az első jelenetben egy fehér Suzuki Ignis sofőrje teljesen elvesztette a kontrollt. Nagykálló belterületén a járdán, illetve a kerékpárúton haladva majdnem nekiütközött az egyik bolt udvaráról kihajtó autónak.

A második felvétel főszereplője egy ezüst Audi: a sofőr Gödöllőn, a régi 3-as úton, Kerepes irányába közlekedve hagyta figyelmen kívül a szabályokat.

Íme a friss fedélzeti kamera-válogatás:

A harmadik eset Budapest XVII. kerületében, a Pesti úton történt. Egy BMW vezetője minden kreativitását latba vetette, hogy ne kelljen a busz mögött haladnia, de a buszsofőr sem hagyta magát. A BMW-s végül a kamerás autót is körbeautózta, csak hogy előrébb kerülhessen.

A negyedik felvétel a főváros szívében készült, a Nagykörúton. Egy Suzuki Wagon R+ sofőrje fittyet hányva a szabályokra a kerékpársávot vette igénybe, és úgy használta, mintha az övé lenne.

Az ötödik, záró esetben a Soroksári úton tévedt el teljes mértékben egy autós, aki látványosan nem találta a helyét a forgalomban.