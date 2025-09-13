Egy suzukis az Árpád hídon mutatta meg, miért életveszélyes a vezetői alkalmatlanság - videó

A Bpiautosok.hu olvasói újabb hátborzongató pillanatokat rögzítettek a hazai utakon. Közülük is kimagaslik az a jelenet, ahol egy suzukis a forgalommal szemben hajtott fel az Árpád hídra - a fedélzeti kamera felvétele alapján még az sem teljesen egyértelmű, honnan érkezett az autó.

Az Árpád hídon a 70 km/h-s sebességhatár miatt különösen veszélyes minden ilyen manőver, hiszen a legkisebb hiba is tragédiához vezethet. Itt szerencsére nem történt baleset.

A fedélzeti kamera felvétele az Árpád hídról:

A videóban még két jelenet látható: a XVI. kerületben, a Veres Péter út és az Imre út kereszteződésénél egy sofőr a gyalogosok védelmét szolgáló járdaszigetet megkerülve előzött.

A harmadik felvétel Sülysápon készült, egy Hyundai i30 sofőrje figyelmetlenül, fékezés nélkül hajtott ki a kamerás autó elé.