Tudja, mi a legrettegettebb dolog, ami egy autóssal történhet? Megmutatjuk!

A kútoszlopokon az üzemanyagfajták számmal, betűvel, színnel jelzett különbségtétele mellett a fizikai megkülönböztetésre is törekednek. Ezért a gázolaj töltőpisztoly csöve nagyobb átmérőjű, mint a benziné, és ennek megfelelően a benzines autók töltőnyílása is kisebb, mint a dízeleké. Mégis sok példa van a félretankolásra, a történetek szerint kannás tankolásoknál fordul elő leginkább – hívta fel rá a figyelmet az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság.

A félretankolásra a dízelek érzékenyebbek, mint a benzinesek

Fotó: Autó-Motor

A félretankolás után általában elkerülhetetlen a szervizlátogatás

A félretankolások közül a kisebb baj, ha a benzinesbe kerül a gázolaj, mert a benzines autót ritkán teszi tönkre a kis mennyiségű dízel üzemanyag. Ha túl nagy a keverési arány, akkor nem indul be a motor, vagy ha igen, akkor nagyon füstöl. Ugyanakkor a dízel autók motorjában már kis mennyiségű benzin is komoly károkat okozhat. A dízelek üzemanyagrendszerében az üzemanyag kenőanyagként is funkcionál, a hiánya vagy a felhígulása gyors kopást eredményez. Sőt, tönkremehet a korszerű dízelekben az üzemanyagszivattyú, régebbiekben az adagoló, károsodhatnak a befecskendező fúvókák. Szerencse lehet a bajban, hogy a dízelmotor annyira nem szereti a benzint, így az idegen tüzelőanyagot azonnal jelzi: a motor kihagy, nem húz, leáll, amint hígul a gázolaj. Ezt észlelve azonnal meg kell állni, leállítani a motort és újraindítás nélkül szervizbe kell juttatni az autót, vontatva vagy tréleren. A félretankolt kocsival a szerviz első dolga az üzemanyagtank tartalmának a lefejtése. Van, hogy a modern autók „zegzugos” tankjaiból ez nem sikerül maradéktalanul, ezért sok esetben a tank kiszerelése is szükséges. A tank mellett az üzemanyagrendszert is megtisztítják az idegen üzemanyagtól. Rendszerint az üzemanyagszűrőt is cserélik, majd ellenőrzik a komplett rendszer működését.