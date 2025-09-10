Visszahozta a legendás autóját a Ferrari – galéria

A hetvenes években készített prototípusok ihlették az SF90 utódának a megjelenését, amelyhez a nyolcvanas-kilencvenes évek legendás típusának a nevét vették elő: megérkezett a Ferrari 849 Testarossa. A nagyközönség a Miami Vice sorozatból ismerte meg a szuperszéles autót, ahol az 1986-os szezontól egy hófehér példány játszotta az autós főszerepet. Ezúttal nincsenek ott az oldalfalon a biciklisek életét megkeserítő – anno téma volt, hogy balesetveszélyes a kialakítás, mert beleakadhatnak a pedálok – légterelő lemezek, cserébe igen komoly aktív aerodinamika gondoskodik arról, hogy az 1050 lóerős rendszerteljesítményt ki tudja használni a sofőr.
Az óriási teljesítmény eléréséhez lényegében új V8-as biturbót fejlesztettek, hiszen a 3990 köbcentis erőforrásnál csak a forgattyús mechanizmus változatlan, egyébként új a blokk, a hengerfejek, a szívósor, a kipufogó-leömlők, a szelepvezérlés, a benzinellátó rendszer. A 830 lóerős (+50) teljesítmény elsősorban a valaha Ferrariba épített legnagyobb turbófeltöltőknek köszönhető, ezek extra tömegét könnyebb vezérműtengelyekkel és titánium csavarokkal kompenzálták. A blokknál és a hengerfejeknél újrahasznosított forrásból származó alumíniumot használnak, ezek gyártásánál 80%-kal – autónként 0,4 tonna – csökken a CO2-kibocsájtás. A plug-in hibrid hajtás elektromos része nem változott, a három villanymotor összteljesítménye 220 lóerő. Az első tengelyen két hajtómotor dolgozik – a tapadás növelése mellett a kanyarsebesség növelése ezek feladata –, és van egy villanymotor a hátsó tengelyen is. A 7,45 kWh kapacitású akkumulátor legfeljebb 25 km-es elektromos hatótávolságot biztosít.
A plug-in hibrid hajtás elektromos komponenseinél szoftveres finomítással javították a hőmenedzsmentet, a gyakorlatban tovább tudja nyújtani a csúcsteljesítményt az autó, a belső égésű motor hűtőrendszerének teljesítményét 15%-kal növelték meg egyfelől a hűtők méretének növelésével, másfelől az arra jutó friss levegő irányításával. Ezzel el is érkeztünk az aerodinamikai csomaghoz, ami 250 km/órás tempónál 415 kg leszorító-erőt termel. A padlóburkolatnál 20%-kal növelték meg a leszorító-erőt a három pár vortex-áramlás generátorral, az itt felfelé távozó légáram szívja ki a forró levegőt a motortérből és csökkenti a légnyomást az első kerékjáratokban. Az aktív hátsó szárnyat mozgató mechanizmus tömegét 2 kg-mal csökkentették, kevesebb, mint 1 másodperc alatt vált alacsony- és magas állás között (légfék-funkció). A nyitható tetős Spider változatnál a légfüggönyt úgy alakították ki, hogy az nem csak távol a zavaró áramlatokat az utastértől, de egy olyan állandó légáramot hoz létre, ami szellőzteti a lábteret.
A korábbinál 20%-kal nagyobb átmérőjű és 10%-kal hosszabb kipufogó-leömlők gondoskodnak arról, hogy az új V8-as biturbó hangja érces maradjon, ezenkívül a hangszigetelésen is változtattak, hogy több jusson el ebből a hangból az utasokhoz alacsony és közepes fordulatszám-tartományban is, nem csak a 8300/perces leszabályozási fordulathoz közeledve. A váltó programozásánál arra is odafigyeltek, hogy visszakapcsolásnál durrogjon az erőforrás, ez különösen „Race”, azaz verseny-üzemmódban hallható.
Ha már a vezetési élménynél tartunk, annak központi eleme a Ferrari Integrated Vehicle Estimator (FIVE) elnevezésű elektronikus vezérlőegység. Ez valós időben szimulálja az autó mozgását, és az alapján képes előre felkészíteni a beavatkozást, legyen szó kapcsolásról, az elektronikus összkerékhajtás vagy az elektronikusan vezérelt differenciálzár működéséről – állítólag már a karosszéria 1°-os elmozdulásánál elindul a beavatkozás, ami sokkal gyorsabb az egyszerűen csak reagáló rendszereknél. Finomították a felfüggesztés geometriáját, nagyobb átmérőjű féktárcsákat használnak új – javított hűtési tulajdonságok – féknyergekkel. Az elöl 265/35 R20, hátul 325/30 R20 méterű abroncsokat a Michelin, Pirelli és Bridgestone szakembereivel közösen kifejezetten ehhez az autóhoz készítették. Alapáron Pirelli PZeroR vagy Bridgestone Potenza Sport (defekt esetén járóképes változatban is kérhető) gumit adnak, az Assetto Fiorano modellhez Michelin Pilot Sport Cup2-es gumik járnak. Minden változatnál extraként kérhető a Michelin Pilot Sport Cup2R fél-slick mintázatú, közúton is használható abroncs.
A karbon és titánium fokozott használatával, illetve a könnyű ülésvázakkal összesen 30 kg-mal csökkentik a saját tömeget az Assetto Fiorano változatnál, a 20 colos felniket karbonból készítik. Nem csak érezhető, de látható is a változás a nagyobb méretű légterelők jóvoltából, de a padlóra is kerül egy extra pár vortex-generátor, ami elöl növeli a leszorító-erőt. Ennél a kivitelnél 35%-kal könnyebb Multimatic lengéscsillapítókat használnak, extraként vissza lehet térni az elektronikusan vezérelt Magneride lengéscsillapítókhoz, amelyekkel az első tengely emelő funkciója megmarad. Csak ennél a modellváltozatnál rendelhető a Bianco Cervino vagy Rosso Corsa színű szaggatott versenycsík.
Természetesen minden Ferrari egyedi rendelésre készül, de a 849 Testarossa számára azért készítettek új színeket is. A Rosso Fiammante piros a történelmi Rosso Corsa szín kiegészítve metál lakkozással, a Giallo Ambra sárga vörös tónusokat tartalmaz és a borostyán ihlette, utóbbival jól harmonizál a Giallo Siena sárga Alcantara kárpit. Ahogy a modern Ferrariknál megszokott, az autóhoz 7 év ingyenes karbantartást adnak. Új a Power Hybrid kiterjesztett garancia, amelyre ha befizet az ügyfél, akkor 16 évre meghosszabbítják a hibrid rendszerre vonatkozó garanciát, és annak végén (tehát az autó 16 éves korában) ingyen beszerelnek egy új nagyfeszültségű akkumulátort.