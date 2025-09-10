Visszahozta a legendás autóját a Ferrari – galéria

A hetvenes években készített prototípusok ihlették az SF90 utódának a megjelenését, amelyhez a nyolcvanas-kilencvenes évek legendás típusának a nevét vették elő: megérkezett a Ferrari 849 Testarossa. A nagyközönség a Miami Vice sorozatból ismerte meg a szuperszéles autót, ahol az 1986-os szezontól egy hófehér példány játszotta az autós főszerepet. Ezúttal nincsenek ott az oldalfalon a biciklisek életét megkeserítő – anno téma volt, hogy balesetveszélyes a kialakítás, mert beleakadhatnak a pedálok – légterelő lemezek, cserébe igen komoly aktív aerodinamika gondoskodik arról, hogy az 1050 lóerős rendszerteljesítményt ki tudja használni a sofőr.

Kupé és Spider változatban is megvásárolható a Ferrari 849 Testarossa

Az óriási teljesítmény eléréséhez lényegében új V8-as biturbót fejlesztettek, hiszen a 3990 köbcentis erőforrásnál csak a forgattyús mechanizmus változatlan, egyébként új a blokk, a hengerfejek, a szívósor, a kipufogó-leömlők, a szelepvezérlés, a benzinellátó rendszer. A 830 lóerős (+50) teljesítmény elsősorban a valaha Ferrariba épített legnagyobb turbófeltöltőknek köszönhető, ezek extra tömegét könnyebb vezérműtengelyekkel és titánium csavarokkal kompenzálták. A blokknál és a hengerfejeknél újrahasznosított forrásból származó alumíniumot használnak, ezek gyártásánál 80%-kal – autónként 0,4 tonna – csökken a CO2-kibocsájtás. A plug-in hibrid hajtás elektromos része nem változott, a három villanymotor összteljesítménye 220 lóerő. Az első tengelyen két hajtómotor dolgozik – a tapadás növelése mellett a kanyarsebesség növelése ezek feladata –, és van egy villanymotor a hátsó tengelyen is. A 7,45 kWh kapacitású akkumulátor legfeljebb 25 km-es elektromos hatótávolságot biztosít.

A hetvenes évek tanulmányai ihlették a megjelenést

Nem forrófejű az újkori Ferrari Testarossa

A plug-in hibrid hajtás elektromos komponenseinél szoftveres finomítással javították a hőmenedzsmentet, a gyakorlatban tovább tudja nyújtani a csúcsteljesítményt az autó, a belső égésű motor hűtőrendszerének teljesítményét 15%-kal növelték meg egyfelől a hűtők méretének növelésével, másfelől az arra jutó friss levegő irányításával. Ezzel el is érkeztünk az aerodinamikai csomaghoz, ami 250 km/órás tempónál 415 kg leszorító-erőt termel. A padlóburkolatnál 20%-kal növelték meg a leszorító-erőt a három pár vortex-áramlás generátorral, az itt felfelé távozó légáram szívja ki a forró levegőt a motortérből és csökkenti a légnyomást az első kerékjáratokban. Az aktív hátsó szárnyat mozgató mechanizmus tömegét 2 kg-mal csökkentették, kevesebb, mint 1 másodperc alatt vált alacsony- és magas állás között (légfék-funkció). A nyitható tetős Spider változatnál a légfüggönyt úgy alakították ki, hogy az nem csak távol a zavaró áramlatokat az utastértől, de egy olyan állandó légáramot hoz létre, ami szellőzteti a lábteret.