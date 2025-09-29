Brüsszel miatt búcsúzik a 2,0 literes dízel

Kívülről úgy tűnhet, hogy a Ford saját maga alatt vágja az ágat azzal, hogy olyan népszerű típusok gyártását fejezte be, mint Galaxy/S-Max, Mondeo, Focus és Fiesta. A gyakorlatban arról van szó, hogy a cég mindent úgy csinál, ahogy azt Brüsszelben előírják, azaz megszabadult a magas fogyasztású modellektől, nehogy büntetést kelljen fizetnie a CO2-előírások megszegése miatt. És közben már a következő nagy akadály leküzdésén dolgoznak: az Euro 7-es előírások miatt a Ranger pickupból tűnik el a 2,0 literes turbódízel. Nem volt könnyű ezt a döntést meghozni, hiszen az európai piacon már 10 éve legnépszerűbb pickupnál ezzel a motorral realizálják az eladások közel 90%-át! A 2,0 literes dízel raktárkészletek kiürülése után a következő lesz a motorkínálat: PHEV, V6 dízel és Ranger Raptor V6-os biturbóval.

Továbbra is ÁFA-optimalizálásra alkalmas személyautó a Ford Ranger, épp csak benzinnel és árammal kell feltölteni

A plug-in hibrid hajtáshoz a 2,3 literes alumínium EcoBoost négyhengerest vették alapul, amelyet a sportmodellekhez képest alacsonyabb fordulatra hangoltak, teljesítménye 190 LE (4600/perc), nyomatéka 412 Nm (2700/perc). Az ékszíjas generátor kivételével minden segédberendezés villanymotoros meghajtású. A négyhengeres benzinmotor és a tízfokozatú automatikus váltó közé ugyanazt a 45 mm vastag, 102 LE csúcsteljesítményű villanymotort építik be, ami az Explorer PHEV-ben is dolgozott, a rendszerteljesítmény 281 LE/697 Nm. Mivel az elektromos komponensek a hajtásláncnál helyezkednek el, a motortérben nem látszanak nagyfeszültségű narancssárga kábelek. A plató alá építik be a bruttó 16,5, nettó 11,8 kWh kapacitású akkumulátort (a hosszú élettartam miatt választottak ilyen széles biztonsági tartalékot), ami miatt a rakodómagasság 3 centivel magasabbra került. A plug-in hibrid hajtás komponenseinek beépítése ellenére a tereptulajdonságok nem változtak, maradt a 800 mm-es gázlómélység is.

Menüből kell aktiválni a ProPower elektromos konnektorokat, a plató bal oldalán két tanksapka is van - a benzines nyitója a fényszóró-kapcsoló mellett rejtőzik

8 óra munka után 8 óra szórakozás: sörnyitó és pohártartó is van a Ford Ranger platóján

Kellemesebb a Ford Ranger PHEV vezetése a korábbi dízelnél, no nem a motorhang miatt, ez Euro 6 kapcsán már nagyon kisimultak-elhalkultak a dízelek, azonban a hátsó tengely fölé helyezett 256 kg tömegű akkumulátor miatt terhelés nélkül kiegyensúlyozottabb a tömegeloszlás. Aggódni nem kell, az extra tömeg ellenére változatlan az 1000+ kg-os terhelhetőség és a 3,5 tonnás vontatási képesség is. Van egy nagyon fontos újdonság, a ProPower Onboard jóvoltából mobil áramforrásként használható a plug-in hibrid pickup, alapesetben 2,3 kW a kimenő teljesítmény, opciósan 6,9 kW – a platón két, az utastérben egy darab 230 voltos konnektort találunk. Amint az akkumulátor lemerül, beindul a benzinmotor és arról lehet tovább üzemeltetni az elektromos eszközöket. Itt nem feltétlenül kéziszerszámokra kell gondolni, hanem mondjuk elektromos hűtőládára, grillre és szórakoztatóelektronikára. Igazi partiarc a Ford Ranger, a lenyitott platóajtó belső felén pohártartó-mélyedés is van, az oldalán sörnyitót találunk.