Brüsszel miatt búcsúzik a 2,0 literes dízel

Kívülről úgy tűnhet, hogy a Ford saját maga alatt vágja az ágat azzal, hogy olyan népszerű típusok gyártását fejezte be, mint Galaxy/S-Max, Mondeo, Focus és Fiesta. A gyakorlatban arról van szó, hogy a cég mindent úgy csinál, ahogy azt Brüsszelben előírják, azaz megszabadult a magas fogyasztású modellektől, nehogy büntetést kelljen fizetnie a CO2-előírások megszegése miatt. És közben már a következő nagy akadály leküzdésén dolgoznak: az Euro 7-es előírások miatt a Ranger pickupból tűnik el a 2,0 literes turbódízel. Nem volt könnyű ezt a döntést meghozni, hiszen az európai piacon már 10 éve legnépszerűbb pickupnál ezzel a motorral realizálják az eladások közel 90%-át! A 2,0 literes dízel raktárkészletek kiürülése után a következő lesz a motorkínálat: PHEV, V6 dízel és Ranger Raptor V6-os biturbóval.
A plug-in hibrid hajtáshoz a 2,3 literes alumínium EcoBoost négyhengerest vették alapul, amelyet a sportmodellekhez képest alacsonyabb fordulatra hangoltak, teljesítménye 190 LE (4600/perc), nyomatéka 412 Nm (2700/perc). Az ékszíjas generátor kivételével minden segédberendezés villanymotoros meghajtású. A négyhengeres benzinmotor és a tízfokozatú automatikus váltó közé ugyanazt a 45 mm vastag, 102 LE csúcsteljesítményű villanymotort építik be, ami az Explorer PHEV-ben is dolgozott, a rendszerteljesítmény 281 LE/697 Nm. Mivel az elektromos komponensek a hajtásláncnál helyezkednek el, a motortérben nem látszanak nagyfeszültségű narancssárga kábelek. A plató alá építik be a bruttó 16,5, nettó 11,8 kWh kapacitású akkumulátort (a hosszú élettartam miatt választottak ilyen széles biztonsági tartalékot), ami miatt a rakodómagasság 3 centivel magasabbra került. A plug-in hibrid hajtás komponenseinek beépítése ellenére a tereptulajdonságok nem változtak, maradt a 800 mm-es gázlómélység is.
Kellemesebb a Ford Ranger PHEV vezetése a korábbi dízelnél, no nem a motorhang miatt, ez Euro 6 kapcsán már nagyon kisimultak-elhalkultak a dízelek, azonban a hátsó tengely fölé helyezett 256 kg tömegű akkumulátor miatt terhelés nélkül kiegyensúlyozottabb a tömegeloszlás. Aggódni nem kell, az extra tömeg ellenére változatlan az 1000+ kg-os terhelhetőség és a 3,5 tonnás vontatási képesség is. Van egy nagyon fontos újdonság, a ProPower Onboard jóvoltából mobil áramforrásként használható a plug-in hibrid pickup, alapesetben 2,3 kW a kimenő teljesítmény, opciósan 6,9 kW – a platón két, az utastérben egy darab 230 voltos konnektort találunk. Amint az akkumulátor lemerül, beindul a benzinmotor és arról lehet tovább üzemeltetni az elektromos eszközöket. Itt nem feltétlenül kéziszerszámokra kell gondolni, hanem mondjuk elektromos hűtőládára, grillre és szórakoztatóelektronikára. Igazi partiarc a Ford Ranger, a lenyitott platóajtó belső felén pohártartó-mélyedés is van, az oldalán sörnyitót találunk.
Már évek óta követi a Ford járműveinek mozgását a telemetriai adatok alapján, így határozták meg, hogy elég lesz 42 km-es elektromos hatótávolság – a felhasználók 52%-a nem tesz meg 40 km-t naponta, azt is három indulással hozza össze. A fennmaradó 48% a 2,0 literes dízelnél alacsonyabb fogyasztásnak örülhet, hiszen a legújabb, szeptember 1-től érvényes előírás szerint mérve (ahol szinten kell tartani az akkumulátor töltöttségét a mérési ciklus során, nem lehet elhasználni az elektromos energiát) 6,3 l/100 km-es fogyasztással tud haladni a Ranger PHEV hibrid üzemmódban. Persze ahogy az hibrideknél megszokott, a gyakorlatban városban nagyobb a spórolási potenciál, mint lassításokat nélkülöző gyorsforgalmi úton haladásnál. Kívülről az első sárvédőkön elhelyezett PHEV-feliratú pajzsokról és az egyedi felnikről (megerősített, 5 mm-rel szélesebb darabok) ismerhető fel a Ford Ranger plug-in hibrid változata, amely már elérhető a kereskedésekben.
Listaáron ugyan jelentős a felár a dízelhez képest, de felszereltséget is nézve (többek között tízfokozatú automatikus váltó, 12 colos központi érintőképernyő, kétzónás légkondi, 4 tárcsafék, indukciós telefontöltő, hátsó oldalsó fellépő) már nem is olyan magas árat kell fizetni a plug-in hibrid hajtásért.