A Ford új globális központjában egy tető alatt kap helyet a formatervezés és az adminisztráció

The Glass House, azaz üvegház becenévre hallgat a Ford aktuális központja Detroitban, az 1956-ban átadott több mint 8800 négyzetméteres épületben csak irodák és tárgyalók vannak. Ez már nem időszerű, ráadásul az épület energetikailag se felel meg a modern követelményeknek, ezért mennie kell – miután kiköltöznek belőle, lebontják, a helyén pedig a közösség javát szolgáló ingatlanfejlesztést hajtanak végre. A Ford következő főhadiszállása ettől mintegy 1,5 kilométerre, a fejlesztőközpont területén épült fel, az új Henry Ford II World Center több mint kétszer nagyobb alapterületű lesz, és egy tető alatt kap helyet benne a formatervező részleg és az adminisztráció.

Egy tető alatt lesz a formatervezés és az adminisztráció az új Henry Ford II World Centerben

Fotó: Ford

Egyszerre több digitális autót lehet életnagyságban megjeleníteni a Ford főhadiszálláson lévő 19,5 méteres képátlójú kijelzőn

Az épület bármely pontjára el lehet majd jutni autóval (a fejlesztés alatt lévő autók illetve az életnagyságú agyagszobrok mozgatása miatt fontos), két éven tervezték az épületen belüli logisztikát az útvonalak lerövidítése érdekében – 80%-kal sikerült lerövidíteni az anyagmozgatással végzett időt. Sokfelé alakítanak ki munkaállomásokat, 303 olyan konferenciaterem lesz, ahol videóhívás segítségével az egész világgal – és a mindenfelé lévő fejlesztőközpontokkal – lehet tartani a kapcsolatot. A fejlesztőknek hat stúdió áll majd a rendelkezésére az autómodellek és prototípusok építésére, ezek közül három szabadtéri, azaz természetes fényben vizsgálhatják majd a terveket. Digitálisan nem csak virtuális valóság segítségével lehet majd ellenőrizni a munkát, de kialakítanak és 19,5 méteres képátlójú LED-falat is, ahol egyszerre több autót lehet életnagyságban egymás mellett megjeleníteni.

Az új Ford főhadiszálláson 4100 ember dolgozik majd, de 15 perces sétatávolságon belül további 14 000 Ford-alkalmazott elérhető. Zéró Energiafelhasználású Épület minősítést kapott az új épület, ami azt jelenti, hogy CO2-terhelés nélkül üzemel; az előző irodaházhoz és fejlesztőközponthoz képest 50%-kal csökkentették az energiafelhasználást. Az első alkalmazottak 2025 novemberében költöznek be az új Henry Ford II World Center-be, amelynek építését csak 2027-ben fejezik be.

