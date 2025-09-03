Hírlevél

autós hír

Centiken múlt a frontális karambol, négy autó volt egymás mellett a kétsávos úton - videó

31 perce
Olvasási idő: 2 perc
Szabálytalanul kikanyarodó autós okozott hátborzongató pillanatokat az M5-ösnél. Csak a szerencsének köszönhetően maradt el a frontális karambol.
Saját hibáját sem hallgatta el a Bpiautosok.hu egyik olvasója, aki kis híján frontális karambol szereplője volt az M5-ös egyik lehajtója után. A kamerás autó vezetője úgy érzi, mások számára is tanulságos lehet az eset.

A felvétel készítője az M5-ös autópályáról érkezve, a lehajtó után közvetlenül balra akart kanyarodni, ezért nem sorolt be a többi autós elé, inkább a forgalomtól elzárt területen maradt.

Videón a frontális karambol elkerülése:

Egy Mercedes sofőrje kellő körültekintés nélkül kikanyarodott a szemből érkező autós elé, aki bravúros mentéssel kerülte el a balesetet, pedig a kamerás irányából is érkezett még egy autó.

Így volt egy pillanat, amikor lényegében négy autó volt egymás mellett a kétsávos úton, de végül mindenki elfért.

 

