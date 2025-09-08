10 év vagy 1 millió km garancia egy kínai autógyártól

Nem csak Európában és itt Magyarországon jelent meg hirtelen számos kínai autómárka, a világ több pontján is így vannak ezzel. Argentínában a Great Wall Motors úgy próbálja megalapozni a most piacra dobott Tank 300-as hírnevét, hogy rekord garanciát vállal. A 6 év/200 000 km teljes körű jótállás mellé a motorra és a váltóra 10 év/1 000 000 km garanciát ad márkát képviselő Groupo Antelo, ami per pillanat Argentínában a legjobb ajánlat. A második helyen a Toyota/Lexus található, ami akár 10 év/200 000 km garanciát kínál (márkaszerviz-látogatás a feltétele a garancia időszak 1 év/10 000 km-es meghosszabbításának).

10 év/1 000 000 km garancia jár a Tank 300-as motorjára és váltójára Argentínába

Fotó: Great Wall Motors

Elpusztíthatatlan a Tank – ígéri a nagyvonalú garancia

A nagyvonalú garanciát a Tank 300-as terepjáróra vállalják, amelyet Kínából importálnak – Brazíliában két héttel ezelőtt kezdte meg a működését a GWN gyára, de ott egyelőre Haval márkájú szabadidő-autókat készítenek. Egyelőre nem tervezik az extra garancia kiterjesztését a GWM többi autójára, az a Tank márka kiváltsága.

A GWM egyelőre nem forgalmazza Európában a Tank 300-ast, amelynek van benzines (2,0 literes turbó 220 LE/380 Nm), lágyhibrid (3,0 literes V6-os biturbó 360 LE/500 Nm), plug-in hibrid (2,0 literes turbómotort használ, 351 LE/615 Nm rendszerteljesítmény) és turbódízel (2,4 literes 184 LE/480 Nm) változata, illetve tanulmányként már V8-as biturbóval is láthattuk.