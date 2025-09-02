Hírlevél

Rendkívüli

Mutatjuk, hol találták meg a miskei kislány rongyokba csavart holttestét

autós hír

Elképesztő jelenetek: saját magát gázolta el egy idős sofőr, és itt még nem volt vége – videó

Egy elszabadult autó előbb a sofőrje lábán hajtott keresztül, majd újabb áldozatot követelt. A szerencsétlen gázolás szerencsére nem járt súlyos sérülésekkel.
Egy idős sofőr megállt egy parkoló sorompójánál Lengyelországban, majd kiszállt a kocsijából. Előtte valószínűleg elfelejtette parkolófokozatba tolni az automata váltó előválasztó karját, illetve a kéziféket sem húzta be - gázolás lett belőle.

Fedélzeti kamera rögzítette, hogy emiatt az autó elszabadult, a tulajdonosa pedig próbálta megállítani. Eközben olyan szerencsétlenül próbált beugrani a kormány mögé, hogy végül a kerekek alá került.

Videón a gázolás:

A nő szerencsére nem sérült meg súlyosan a gázolásban, tovább tudott futni az autó után, amelyet két férfi is próbált megállítani. Az autó az első próbálkozó lábán is áthajtott (ő sem sérült meg súlyosan), a második már sikerrel járt.

A helyi lapok beszámolóiból kiderült, hogy a 73 éves nőt megbüntették a jármű rögzítésének elmulasztása miatt, amiért Lengyelországban bírság jár.

 

