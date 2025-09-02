Elképesztő jelenetek: saját magát gázolta el egy idős sofőr, és itt még nem volt vége – videó

Egy idős sofőr megállt egy parkoló sorompójánál Lengyelországban, majd kiszállt a kocsijából. Előtte valószínűleg elfelejtette parkolófokozatba tolni az automata váltó előválasztó karját, illetve a kéziféket sem húzta be - gázolás lett belőle.
Fedélzeti kamera rögzítette, hogy emiatt az autó elszabadult, a tulajdonosa pedig próbálta megállítani. Eközben olyan szerencsétlenül próbált beugrani a kormány mögé, hogy végül a kerekek alá került.
A nő szerencsére nem sérült meg súlyosan a gázolásban, tovább tudott futni az autó után, amelyet két férfi is próbált megállítani. Az autó az első próbálkozó lábán is áthajtott (ő sem sérült meg súlyosan), a második már sikerrel járt.
A helyi lapok beszámolóiból kiderült, hogy a 73 éves nőt megbüntették a jármű rögzítésének elmulasztása miatt, amiért Lengyelországban bírság jár.