Elképesztő jelenetek: saját magát gázolta el egy idős sofőr, és itt még nem volt vége – videó

Egy idős sofőr megállt egy parkoló sorompójánál Lengyelországban, majd kiszállt a kocsijából. Előtte valószínűleg elfelejtette parkolófokozatba tolni az automata váltó előválasztó karját, illetve a kéziféket sem húzta be - gázolás lett belőle.

Fedélzeti kamera rögzítette, hogy emiatt az autó elszabadult, a tulajdonosa pedig próbálta megállítani. Eközben olyan szerencsétlenül próbált beugrani a kormány mögé, hogy végül a kerekek alá került.

Videón a gázolás:

Co tutaj się wydarzyło 😱😱😱⚠️⚠️⚠️pic.twitter.com/IX0pRMnmUY — StopCham (@Stop_Cham) July 13, 2025

A nő szerencsére nem sérült meg súlyosan a gázolásban, tovább tudott futni az autó után, amelyet két férfi is próbált megállítani. Az autó az első próbálkozó lábán is áthajtott (ő sem sérült meg súlyosan), a második már sikerrel járt.

A helyi lapok beszámolóiból kiderült, hogy a 73 éves nőt megbüntették a jármű rögzítésének elmulasztása miatt, amiért Lengyelországban bírság jár.