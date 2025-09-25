Gumiabroncs vásárláskor ezt mindenképpen ellenőrizze!

A gumiabroncsok oldalfala tele van mindenféle felirattal, ezek közül a laikusnak legfontosabb információt az úgynevezett DOT-szám jelenti, amely az abroncs gyártási dátumát tartalmazza. A négyjegyű szám* a gyártási hét/gyártási év információt hordozza, például 1024 azt jelenti, hogy 2024 10. hetében készült el az abroncs, a 4715 szám 2015 47. hetére utal. Nem feltétlenül könnyű azonosítani a DOT-számot, vagy egy 7-13 karakter hosszú felirat végén található, vagy önmagában egy ovális mezőben. Előbbinél a DOT betűkkel indul a felirat, amit a gyártási helyet és a típust tartalmazó kódok követnek, leghátul olvasható a gyártási időpont – jó eséllyel itt is ovális mezőben elhelyezve.

Ennek a guminak az oldalfalán arról árulkodik a DOT-szám, hogy 2024 első hetében gyártották le

Fotó: Autó-Motor

Akár 3-5 éves gumiabroncsokat is újként értékesítenek a gyártók

Új gumik vásárlásakor fontos, hogy mind a két- vagy négy darab azonos időpontban készüljön, ezzel lehet csak garantálni, hogy tényleg egyformák a tulajdonságaik. Előfordulhat, hogy gumikeveréket váltanak a gyártás során, de az eltérő tárolási körülmények is eltérően befolyásolják az abroncsok tulajdonságait. Egy olyan abroncs, amely már több hónapot töltött különböző raktárakban, már nem biztos, hogy ugyanolyan gumikeverékből készült, mint a fiatalabb társa. Internetről rendelt abroncsoknál átvételkor figyeljünk az azonos gyártási időpontra, nehogy maradék-abroncsokból összekapart szettet próbáljanak ránk sózni. Ha két-két azonos időpontban készített abroncsot ad a kereskedő, akkor tengelyenként szereljük fel azokat. Nincs rá törvényi előírás, hogy a gyártást követően meddig lehet új abroncsként értékesíteni az autógumikat,

a gyártók akár 3-5 éves (!) abroncsokat is újként értékesítenek,

ezért fontos odafigyelni arra, hogy szériából származzanak az általunk vásárolt abroncsok.

A DOT egyébként a Department of Transportation kifejezés rövidítése, az Egyesült Államok Közlekedési Minisztériuma 1980-tól követeli meg ennek az információnak a jelzését a gumik oldalfalán, amit aztán világszerte átvettek az abroncsgyártók.

DOT 2XEY DU H 0514 – ez az abroncs a Hankook rácalmási gyárában (2X, illetve ma már 12X a regisztrál kódja a gyárnak) készült 2014 5. hetében

*2000-ben tértek át a négyjegyű számokra, korábban háromjegyű volt a DOT-szám – az évtizedről nem informált