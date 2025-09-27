Mit jelent a sok jelzés a gumiabroncs oldalán? Elmagyarázzuk!

Amilyen sokszínű az autópark, olyan széles skálán mozognak a gumiabroncsok is. Szerencsére az autókkal ellentétben a gumik oldalfalán minden fontos információt megtalálunk, ami nagyban megkönnyíti az új darabok vásárlását. Némileg nehezíti az ember dolgát, hogy egyszerre használunk metrikus és brit mértékegységeket is ezen a téren, de alapvetően könnyen lehet értelmezni a feliratokat.

A gumiabroncs minden fontos fizikai tulajdonsága megtalálható az oldalfalon, ezekre szükség van az új abroncs vásárlásához

Fotó: Terminal-33 / Michelin

A gumivásárlásnál fontos minden adatot megtalálunk a gumiabroncs oldalfalán

Először mindenkinek az abroncs fizikai méretét jelző számok tűnnek fel, hiszen – a márka és típusnévtől eltekintve – ezek a legnagyobbak. Ma már általános a „peres” gumi, azaz valami hasonló számot látunk: 195/55 R15. Ez a futófelület szélessége mm-ben, majd hogy ennek hány százaléka az oldalfal magassága. Az R betű az abroncsszerkezet radiális felépítésére utal, a diagonál abroncsok (D) mára lényegében eltűntek, csak néhány veteránautóknál használt méretben lehet őket kapni. Emögött a felni átmérője található col mértékegységben (1 col=25,4 mm). Tehát a 195/55 R15-ös gumiabroncs futófelülete 19,5 cm széles, az oldalfal-magassága 107,25 mm, és ezt 381 mm átmérőjű felnire lehet felszerelni. Abban az esetben, ha csak háromjegyű számot látunk / utótag nélkül, akkor 80% az oldalfal magassága. Ha az R betű mögött még egy F betű is látható, akkor megerősített oldalfalú, defekt esetén is járóképes abroncsról van szó, a szükségpótkerekeken az egész méretjelzés a T betűvel indul, amivel a Temporary, azaz ideiglenes használatra utalnak.

Rengeteg figyelmeztető feliratot helyeznek az oldalfalon a gyártók, a fontos információkat nagyobb betűkkel írják

Fotó: Bridgestone

Legtöbbször a méretjelzést követi, de lehet, hogy másutt jelenik még egy számokból és betűből álló jelzés, ami a terhelés- és sebességindexet jelöli, például 91V. Ezek nagyon fontos adatok, hiszen ezek mutatják meg, mekkora az abroncs teherbírása és milyen maximális sebességgel lehet vele haladni. Különféle módokon szokták jelezni a kötött forgásirányt a gyártók, vagy nyíllal, vagy az outside-inside (külső-belső) feliratokkal. A DOT-szám jelentőségéről korábban már írtunk, és ott van még a téli- és négyévszakos abroncsokat jelző hegycsúcs/hópehely szimbólum – ez váltotta a korábbi M+S jelölést. Ezek mellett rengeteg angol nyelvű feliratot is találunk még a gumiabroncsok oldalfalán, amelyek reklámfeliratok, figyelmeztetések a nem megfelelő abroncs használatából eredő károkra. Sok esetben még a szerkezet felépítése is megtalálható (rétegrend). Az oldalfal peremén rendszeres időközönként találunk jelzéseket (lehet nyíl, pont vagy épp márkalogó), amelyet azt mutatják, hol helyezkednek el a kopásjelzők a futófelületen.