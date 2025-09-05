Nem hiszi el, mennyi használt autót hoztak be hazánkba

2025-ben augusztus végéig több mint 83 ezer használt autót helyeztek forgalomba Magyarországon, ami 15 százalékkal több a tavalyinál, és 17 százalékkal haladja meg a 2023-as szintet - közölte a Das WeltAuto. A legnépszerűbb importmárka továbbra is a Volkswagen (10 563 db), mögötte az Opel (7203 db) és a Ford (7075 db) fért fel a képzeletbeli dobogóra, míg a prémium kategóriában az Audi (5280 db), a Mercedes (4028 db) és a BMW (3723 db) is stabilan tartja helyét a legnépszerűbb márkák között. Az idei év egyik legnagyobb meglepetése a Tesla, amely több mint 2900 darabbal 11. lett, és a márka forgalomba helyezése több mint kétszeresére nőtt a tavalyi évhez képest. A kizárólag elektromos autókkal piacon lévő amerikai gyártó ezzel sok neves, hagyományos márkát utasított maga mögé.

A VW vezeti a márkák rangsorát az import használt autók között

Fotó: Stefler Balázs

A használt autók sztárjai a kompaktok

A behozott autók között a kompakt kategória (C-szegmens) dominál (25%), amelyet a felső-közép (15%) és a kisautók (15%) követnek. Jelentős átrendeződés figyelhető meg a SUV-ok piacán, ahol a középkategóriás modellek (9%) mellett a kis szabadidő-autók közel 50%-kal több forgalomba helyezést értek el, mint egy évvel korábban. Ez a trend egyértelműen mutatja a vásárlói igények eltolódását a magasabb építésű, családbarát modellek felé. Összességében az egész piac dinamikusan változik: ahogy korábban megírtuk, a használt autók drágulnak és a vásárlók sem olyan autókat szeretnének, mint korábban. Ennek ellenére a szakértők szerint a külföldről behozott autók száma aligha csökken majd az év hátralévő részében.