Elképesztő, hogy miket találni a használtautó-piacon – mutatjuk!

Nemcsak neves, nemzetközi aukciókon hirdetnek felfoghatatlan összegért használt autókat, bizony hazánkban is találni olyan hirdetéseket, amelyre mindenkinek kikerekedik a szeme. Cikkünk írásakor Magyarország legnépszerűbb használt autós weboldalán, a hasznaltauto.hu-n 122 darab 100 millió forintnál drágább járművet találtunk, de a top háromba való bekerüléshez ez is kevés.

Hazánkban is találunk a használt autó piacon hihetetlen összegekért kínált típusokat

Fotó: McLaren

3. Ferrari SF90 Stradale - használt autóként is elképesztő

A maranellói márka autóin belül az SF90 Stradale különleges helyet foglal el. A 2019-ben debütált gép a kínálat csúcsára érkezett, nevével (SF: Scuderia Ferrari, azaz versenyistálló) arra utalnak, hogy egy utcai engedéllyel rendelkező versenyautóról van szó. A típus igazi ritkaság, a 2024-ig gyártásleállásig alig több mint ezer példányt szállítottak ki az ügyfeleknek. Így aztán nem véletlen, hogy a hazánkban hirdetett példányért nem kevesebb, mint 330 millió forintot kérnek. Bárki is legyen majd a szupersportautó gazdája, az 1000 lóerős teljesítmény miatt közúton komoly önmérsékletet kell majd tanúsítania.

Kupé és kabrió változatban is gyártották a Ferrari SF90-est. Mindegyik méregdrága a használt autók piacán Fotó: Ferrari

2. Mercedes-AMG G 63 6x6 - sejkek játékszere

Nem vicc, nem elírás: ezért a 10 éves Mercedesért nem kevesebb, mint 355 millió Ft-ot kérnek. Az egészben az az érdekes, hogy a 2013-ban debütált, háromtengelyes, hatkerekű terepszörny újkori ára körülbelül 180 millió forint volt, ám alig 100 példányt gyártottak belőle, így mindegyiknek folyamatosan nő az értéke. Mivel elsősorban az Öböl menti országokban találtak gazdára a 6x6-os Mercedesek, különösen érdekes, hogy egy magyar használt autós portálon is feltűnt egy darab. Az 544 lóerős teljesítménynél csak a méretei letaglózóbbak: közel hat méter hosszú a német óriás, és 37 colos terepabroncsokon gördül!

Nem véletlen, hogy annak idején Dubaiban mutatták be a modellt

Fotó: Mercedes-Benz

1. McLaren P1 GTR - a pálya ásza

Képzeljünk el egy 916 lóerős, ultra exkluzív sportkocsit, amelyet a Formula-1-ből ismert technikával tömtek tele. A 2013-ban debütált McLaren P1-es egy új fegyverkezési verseny kezdetét jelentette, hiszen lényegében ekkor kezdődött a Ferrari, a Porsche és a McLaren között az 1000 lóerő körüli szuperautók korszaka. Azonban a McLaren az ügyféligényekre hallgatva elkészítette az GTR változatot, amely ritka, mint a fehér holló. A meghirdetett példány 1 milliárd 230 millió Ft-os árától leesett az állunk - cikkünk írásakor ez volt az egyetlen autó, amelyet hazánkban egymilliárd forint feletti összegért kínáltak. A P1 GTR minden szempontból unikum, a McLaren wokingi főhadiszállásán (ahol az F-1-es autók is készülnek), 58 darabot gyártottak.