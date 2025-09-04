Drágulnak a használt autók és a vásárlók is mást akarnak, mint korábban

Bár a nyár közepére általánosan csökkent a használt autók iránti kereslet, 2025 júliusában így is érdekes piaci átrendeződés rajzolódott ki az előző év júliusához képest. A hasznaltauto.hu szerint a hirdetésszám enyhén visszaesett (2,9 százalékkal), miközben az átlagos vételár 7,9 százalékkal 5,06 millió forintra emelkedett. A középsávot jellemző medián ár is emelkedett: 2,63 millióról 2,98 millió forintra nőtt, ami jelzi, hogy nemcsak a prémium, hanem az alsóbb árkategóriákban is megjelent a drágulás.

A használt autó vásárlóknál még mindig az Opel Astra a favorit

Fotó: Opel

A használt autóknál is az SUV-k a nyerők

Érdekesség, hogy amíg a benzines, a dízel és a hibrid autók átlagára is nőtt, addig az elektromos esetében enyhe csökkenés rajzolódott ki, ám egy átlagos villanyautó így is 10,44 millió forintot kóstál. Szintén fontos megemlíteni, hogy hogy a szabadidő-autók megelőzték a kombikat a népszerűségi listán. A járműpark összetétele közben nem változott drámaian: az átlagos életkor 13,04 év, ami gyakorlatilag megegyezik az egy évvel korábbival, míg a futásteljesítmény enyhén csökkent: az átlagos érték 180 401 km-ről 178 436 km-re mérséklődött. Ez a trend az elektromos autókra különösen igaz, hiszen medián futásuk 43 211 km-ről 53 000 km-re nőtt, de még mindig messze elmarad a belső égésű motoros modellek 150–220 ezer km közötti értékeitől. A top 10 legkeresettebb autómodell listája idén nyáron nem változott, továbbra is az Opel Astra, a Volkswagen Golf, a Suzuki Swift, a Ford Focus és a Volkswagen Passat dominálnak, jellemzően 15 év körüli életkorral és 200–260 ezer km-es futásteljesítménnyel. Ez is jól mutatja, hogy a vásárlók többsége továbbra is az ismert, megbízható típusokat keresi, akkor is, ha azok már nem számítanak fiatalnak.