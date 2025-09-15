Egyszerűen döbbenetes a világ legdrágább használt autója!

Melyik a világ legdrágább használt autója? Alighanem az 1955-ben gyártott Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé, amelyet egy zártkörű aukción értékesítettek még 2022 májusában a stuttgarti Mercedes-Benz múzeumban, ahol egy ismeretlen brit gyűjtő vásárolta meg. Az eladási ár végül 135 millió euróban állt meg, ami a mostani árfolyamon számolva bő 50 milliárd forintnak felel meg! A döbbenetes összeget a Mercedes jótékony célra fordította, egészen pontosan egy alapítványt hoztak létre, amely környezetvédelmi projekteket támogat.

A használt autó rekorder Mercedes igazi gyűjtői kincs

Fotó: Mercedes-Benz

Mitől különleges a legdrágább használt autó?

A Mercedes-Benz 300 SLR korának leginkább ünnepelt versenyautója volt, azonban a nyitott tetős modellekből az egyik főkonstruktőr, Rudolf Uhlenhaut két, zárt kupé karosszériás verziót épített munkatársaival együtt. A típus végül sosem állhatott rajthoz, ugyanis a Mercedes 1955-ös Le Mans-i tragédiája miatt törölték a gyári versenyprogramot - 84 ember vesztette életét, amikor Pierre Levegh 300 SLR-je egy ütközés következtében 200 km/óra feletti sebességgel a nézők közé csapódott. Ezután Rudolf Uhlenhaut használta az egyik példányt, amely később a gyári múzeumba került, a Mercedes csak kivételes alkalmakkor, például neves fesztiválokon szerepeltette az autót. Egy biztos, a modell nemcsak a legnagyobb összegért gazdát cserélő autó, hanem az árverésen eladott tíz legértékesebb tárgy közé is bekerült. Csak összehasonlításképpen: a második helyezett Ferrari 250 GTO-ért az Uhlenhaut Coupé árának felét fizették ki…