Mutatjuk, honnan ne vásároljon semmiképp sem használt autót!

A CarVertical Piaci Átláthatósági Index elnevezéssel évente közzétesz egy tanulmányt, amelyet 25 országban végzett kutatás alapján készítenek el a használtautó-piac átláthatóságának meghatározására. Sok mutatót vesznek figyelembe, többek között a meghamisított futásteljesítményű és sérült autók aránya, az ellenőrzött autók átlagéletkora és a relatív kárérték is fontos szempont. Minél magasabbak ezek az értékek, annál alacsonyabb a piac átláthatósági szintje.

A használt autó piacon még mindig jelentős különbségeket lehet tapasztalni az egyes országok és régiók között

Fotó: Autó-Motor

Használt autó vásárlásában mindig van kockázat

A kutatás alapján az Egyesült Királyság bizonyult a legátláthatóbb használt autó piacnak: az autók mindössze 2,1%-ánál tapasztaltak kilométeróra-manipulációt, és a járművek 17,8%-a volt sérült. Persze ennek megvan az oka, a kontinentális Európától eltérően az Egyesült Királyságban jobbkormányos autókat használnak, így kevés az importautó - a magas importtal általában együtt jár a több csalás is, az Egyesült Királyság különleges helyzete pedig kedvez a vásárlóknak. A legátláthatóbb országok első öt helyezettje között szerepel még Olaszország, Svájc, Németország és Svédország. A manipulált kilométeróra-állás aránya Svájcban 2,1%, Németországban 2,8%, Olaszországban 3,5%, míg Svédországban 4,1% volt. Ugyanakkor a sérült járművek arányát tekintve Olaszország messze kiemelkedik a mindössze 12,6%-os értékkel, ezt követi Svédország 18,3%-kal, majd Németország 23,8%-kal, és Svájc 55,3%-kal. Nyugat-Európában és a skandináv országokban az autóvásárlók kisebb valószínűséggel futnak bele kilométeróra-csalásokba vagy eltitkolt hibákba. A szigorúbb törvények és a fiatalabb autópark is közrejátszanak abban, hogy a vásárlók jobban megbízhatnak a járművek múltjában és minőségében.

A tanulmány szerint a legkevésbé átlátható országok Ukrajna, Lettország, Litvánia, Románia és Észtország voltak. Ezeken a piacokon a hamisított kilométeróra-állású és sérült autók magas aránya, az elöregedett járműpark, valamint a jelentős importarány mind szerepet játszik abban, hogy kockázatosnak minősülnek. A közép-európai országok, mint például Magyarország átmenetet képeznek. Hazánk a 17. helyen zárt a manipulált és sérült járművek 5,4, illetve 54,9%-os arányával, ezzel szemben Szlovénia az egyetlen közép-európai ország, amely bekerült a top 10-be. Ez még inkább rávilágít a kontinens különböző régiói közötti széles szakadékra.