Íme, a legnépszerűbb, 6000 km alatt futott autók a piacon!

Hazánk legnagyobb használt autó piacterének szakértői 2025. január és augusztus közötti időszakra vonatkozóan a 6000 km-nél kevesebbet futott szinte új, de már használtként hirdetett járműveket vizsgálták. A hasznaltauto.hu szerint nem véletlen, hogy roppant népszerűek ezek a járművek, ugyanis az adózási szabályok szerint még akár új autóként is tekinthetünk rájuk. A hivatalos áfaszabályozás szerint újnak minősülhet egy jármű, ha nem még nem helyezték forgalomba, vagy a regisztráció óta kevesebb mint 6 hónap telt el, illetve legfeljebb 6000 kilométert futott.

A Swift igazi állócsillag a piacon, keveset futott használt autóként is sokan keresik

A Suzukik vezetik a 6000 kilométer alatti használt autók listáját

A lista élére három Suzuki-modell került, egyértelműen uralva a mezőnyt. A Suzuki Vitara 2480 érdeklődéssel a legkeresettebb modell, mindössze 508 kilométeres átlagos futással és 8,25 milliós átlagárral. A Vitara évek óta az egyik legnépszerűbb SUV a magyar piacon, ezért szinte új állapotban is sokan keresik. A Suzuki S-Cross alig maradt le a Vitarától, 2380 érdeklődővel, még kevesebb, 296 km átlagos futással. A Suzuki Swift pedig a lista harmadik helyezettje lett, 2230 érdeklődővel, 889 km átlagos futásteljesítménnyel. Míg az előző két modell esetében a fél évet sem éri el az átlagéletkor, a Swift esetében ez 4,73 év, vagyis több korábbi évjáratú, alig használt modell is szerepel a hirdetésekben. A magasabb futásteljesítmény és átlagéletkor ellenére a Swift továbbra is népszerű a városi közlekedésre optimalizált, megbízható kisautót keresők körében.