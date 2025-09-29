Óriási pénzégetés: ezek az autók pillanatok alatt elértéktelenednek

A KSH és a Használtautó.hu sok-sok információt tett közkinccsé, amivel a céljuk az, hogy hogy új szintre emeljék az átláthatóságot a magyar használtautó-piacon. Az összes hirdetést figyelembe véve idén augusztusban a kínálati átlagár 5,5 millió, az előző év azonos időszakában pedig 5,3 millió forint volt. A keresleti és kínálati adatok pontosabb megismerésével nemcsak a vásárlók és eladók, de a kereskedők is jobb döntéseket hozhatnak használt autó vásárlásánál.

Használt autó vásárlásakor kiemelten fontos, hogy az adott modell mennyire tartja jól az árát

Fotó: Opel

Vajon milyen használt autók tartják legjobban az árukat?

Az elemzésből az is kiderül, hogy évente milyen mértékű értékvesztéssel számolhatnak a tulajdonosok attól függően, hogy milyen hajtás dolgozik az autóban. A leginkább értéktartóak a fenntartási költségek szempontjából kiemelkedően jól teljesítő hibridek 6,1 százalékkal, majd ezután jönnek a hagyományos benzinesek 6,9 százalékos éves értékvesztéssel. A dízelek már nem állnak ennyire jól a 7,9 százalékos értékkel, ám a sort 8,0 százalékkal az elektromos autók zárják - világszerte tendencia, hogy az újkori árukhoz képest jelentősen és gyorsan csökken a használt piaci ára a villanyautóknak. Fontos tudni, hogy jellemzően minden további ezer kilométer megtétele 0,2 százalékos árcsökkenést eredményez a piacon, illetve hogy a járművek állapota is jelentős árkülönbséget generál: az újszerű autók átlagosan 27,7 százalékkal kínálhatók drágábban, míg a sérült példányok akár 58,9 százalékkal is olcsóbbak lehetnek.

A különböző hajtású autók életkora és használtsága között is van különbség. A benzinesek átlagosan 14,1 évesek, míg a dízelek 12,4 évesek. Utóbbiak viszont jóval többet futottak: a dízel járművek átlagos futásteljesítménye 222 ezer kilométer, a benzineseké pedig 156 ezer kilométer - vagyis több mint 40%-os eltérés látszik. Ez a használati szokásokat is tükrözi, hiszen a dízel autókat jellemzően hosszabb utakra, intenzívebb igénybevételre használják.