Árulkodó részletek a kártörténeti statisztikákban

A használt autók piacán a naivitás gyakorlatilag öngyilkossággal ér fel, dörzsölt nepper meséinek hinni legalább akkora maflaság, mint a birtokvágytól vezérelve tudomást sem venni a kiszemelt típus korábbi életéről. Az utóbbi években rohamosan felpörgő árak (piaci kínálat, valutaárfolyam, szolgáltatások általános drágulása) valamelyest átrendezték a kereskedelmi szokásokat, a keresleti oldalon körültekintőbb hozzáállás tapasztalható, ugyanakkor az is igaz, hogy a vásárlásra szánt keret miatt sokan a korosabb autók és a gyengébb minőségi állapot felé fordulnak. Apró, de fontos segítség lehet bizonyos nemzetközi adatbázisok átböngészése – a carVertical például több mint 2 millió autó magyarországi kártörténetét összegezte.

A nagy teljesítményű használt autók gyakrabban törnek. Helyreállításuk nem olcsó mulatság...

Fotó: Shutterstock

A száraz tények azt mutatják, hogy az autók 52,4%-a sérült, tehát a használat évei során csak minden második marad balesetileg érintetlen. A karambolos toplistát a Porsche vezeti a Tesla és a Subaru előtt – érdekes egybecsengés, hogy a teljesítmény mindhárom márkánál abszolút fókuszban áll. A 30-as rangsor végén az Alfa Romeo található, amely esetében a szenvedély és a megbecsülés párhuzamát lehet felfedezni. Az átlagos sérülés utáni javítási költségek tekintetében torony magasan a Tesla viszi a prímet, de a Porsche itt is dobogós, ahogy a Mercedes-Benz helyreállítási szervizköltségei is igen magasak. További csemege a feldolgozott adatok között, hogy egy kutatás szerint a jármű színe valóban hatással van a baleset elszenvedésének valószínűségére. A carVertical platformon ellenőrzött piros autók 60%-a szenvedett balesetet, így ez a legveszélyesebb szín a vezetés szempontjából. A barna (59%) és a fekete (57%) szintén azok az autószínek, amelyek gyakrabban kerülnek balesetbe, mint mások, őket követi a sárga (55%), a kék (54%), a fehér (50%) és a szürke (50%).